Warner coupe les ailes de "Batgirl" pour rebondir

Le film "Batgirl" des Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah ne sortira pas dans les salles

"Batgirl", le nouveau film de super-héros des réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilall Fallah ne sera finalement pas diffusé dans les salles obscures, ni sur les plateformes de streaming, rapportent mercredi plusieurs médias américains spécialisés dans le divertissement, dont The Wrap et Deadline.