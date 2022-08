"Ton impact a été incroyable" : John Travolta rend hommage à son ex-partenaire dans "Grease", Olivia Newton-John, décédée ce lundi

Olivia Newton-John est morte à 73 ans, a annoncé lundi son mari dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Elle est "décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis", a précisé le veuf.

Celle qui incarnait Sandy, aux côtés de John Travolta dans Grease se battait contre un cancer du sein. Son ex-partenaire à l'écran a immédiatement réagi après l'annonce de sa mort. Dans un post Instragram, le comédien lui a rendu hommage.

"Ma très chère Olivia, tu as rendu notre vie à tous tellement meilleure. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. Nous nous reverrons sur la route et nous serons tous réunis à nouveau. Je t’ai aimé dès le premier instant où je t’ai vu et pour toujours. Ton Danny, ton John", a-t-il écrit.