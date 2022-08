Le Bifff sort joyeusement de quarantaine

Le rendez-vous immanquable du fantastique et de la S-F déménage à Brussels Expo, du 29/8 au 10/9.

Après une annulation en 2020 et une édition virtuelle online en 2021 pour cause de Covid , les nombreux fans du Festival international du film fantastique de Bruxelles - 50 000 spectateurs chaque année - peuvent enfin sortir de leur quarantaine et retrouver...