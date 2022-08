À contrecœur, Lewis Hamilton a refusé un rôle dans "Top Gun: Maverick"

Lewis Hamilton a révélé dans une interview accordée à Vanity Fairqu'il avait été contraint de refuser un rôle aux côtés de Tom Cruise dans le film "Top Gun: Maverick", en raison de son emploi du temps exigeant en F1.



Le septuple champion du monde n'a jamais caché son amour pour le film Top Gun, affirmant avoir été obsédé par celui-ci dans son enfance.

"En fait, je suis un ami de Tom Cruise. L'une des personnes les plus gentilles au monde. Il m'a invité sur un tournage il y a des années, quand il faisait 'Edge of Tomorrow' et notre amitié s'est construite à partir de là", explique dans un premier temps le Britannique de 37 ans.



Fan du premier film "Top Gun" après l'avoir vu enfant, Lewis Hamilton était obsédé par le film et s'est même rêvé pilote de chasse. "Quand j'ai entendu que le deuxième sortait, je me suis dit: 'Oh, mon Dieu, je dois lui demander'. Je me souviens avoir dit: 'Je me fiche du rôle. Je peux même balayer quelque chose, être homme de ménage à l'arrière'", raconte le pilote Mercedes.

En bon copain, Tom Cruise a fini par accepter. Mais nous sommes alors en 2021 et Lewis Hamilton est en pleine lutte pour une huitième couronne mondiale en F1 avec Max Verstappen. Non sans peine, c'est pour cette raison que le pilote de F1 dû refuser de jouer dans le film. "Je suis perfectionniste. Je n'avais tout simplement pas le temps. C'était l'appel le plus bouleversant que je pense avoir jamais eu en déclinant cette proposition", a-t-il détaillé dans les colonnes du magazine Vanity Fair.