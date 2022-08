Anne Heche, un destin brisé

Le vendredi 5 août au matin, Anne Heche était victime d'un grave accident de voiture. Roulant à toute allure dans les rues du quartier de Mar Vista à Los Angeles, sans doute sous influence de l'alcool - dans un épisode diffusé juste avant l'accident (mais enregistré en amont) de son podcast Better Together, elle et sa meilleure amie Heather Duffy se vantaient de boire de la vodka… -, l'actrice américaine avait percuté un premier immeuble, puis un second, avant que sa voiture ne s'embrase. Il aura fallu une heure aux pompiers pour éteindre l'incendie.

Arrivée dans le coma à l’hôpital, souffrant de graves brûlures et de lésions pulmonaires, Anne Heche ne s’est jamais réveillée. Victime d’anoxie cérébrale - son cerveau n’ayant plus été alimenté en oxygène -, l’actrice, morte cérébralement, avait été maintenue en vie artificiellement en l’attente de savoir si ses organes pouvaient être donnés. Elle a été débranchée par les médecins ce 12 août 2022. L’actrice à la carrière tourmentée avait 53 ans.

Morte comme son frère

Née le 25 mai 1969 à Aurora, dans l'Ohio, Anne Heche a grandi dans une famille très religieuse. Organiste et fondateur d'une église baptiste, son père, homosexuel refoulé, l'aurait, comme elle l'a raconté dans son autobiographie Call me Crazy en 2001, violée jusqu'à ses 12 ans. Celui-ci meurt du sida en 1983, la même année que le frère de l'actrice, disparu, comme elle, dans un accident de voiture, qu'elle associait à un suicide.

Montant sur scène dès l'âge de 12 ans, Anne Heche est repérée trois ans plus tard dans son lycée et rejoint le casting de la série As the World Turns. Et à 17 ans, elle se fait un nom en interprétant les jumelles Vicki et Marley dans le feuilleton Another World, qui lui permettra de décrocher un Emmy en 1991.

Une carrière brisée par l’homophobie

La décennie 1990 est celle de la gloire pour Anne Heche, qui impose progressivement au grand écran son visage angélique et sa personnalité pleine de peps. En 1997, on la voit ainsi aux côtés de Johnny Depp dans Donnie Brasco de Mike Newell et de Robert De Niro et Dustin Hoffman dans Des hommes d'influence de Barry Levinson. Elle est aussi à l'affiche avec Tommy Lee Jones du blockbuster Volcano et du thriller horrifique à succès Souviens-toi… l'été dernier.

La même année, lors de la première de Volcano, elle officialise sa relation avec la présentatrice Ellen DeGeneres, avec qui elle vivra jusqu'en 2000. Victime de l'homophobie latente d'Hollywood, la star voit sa carrière brisée. Perdant des contrats à plusieurs millions de dollars, Heche ne tournera plus pour un studio pendant 10 ans. Même si sortent encore en 1998 des films comme 6 jours, 7 nuits d'Ivan Reitman ou Psycho de Gus Van Sant.

Trouvant refuge à Broadway au début des années 2000, Anne Heche se retourne également vers le petit écran. Elle a fait des apparitions dans des séries comme Ally McBeal ou Nip/Tuck, avant de retrouver un premier rôle dans la série Men in Trees : Leçons de séduction de 2006 à 2008. Ces dernières années, on avait pu la revoir au cinéma dans Wild Card de Simon West en 2015 ou The Vanished de Peter Facinelli, son dernier rôle en 2020.