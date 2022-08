Le réalisateur allemand Wolfgang Petersen, bien connu d'Hollywood, est décédé

Wolfgang Petersen est décédé d'un cancer du pancréas entouré de sa famille à son domicile de Brentwood, un quartier de Los Angeles.

Outre Das Boot, Wolfgang Petersen a réalisé plusieurs films à Hollywood tels que Enemy (1985), Dans la ligne de mire (1993) avec Clint Eastwood ou encore Alerte ! (1995) avec Dustin Hoffman. On citera encore Troie, récit de l'Iliade revisité, sorti en 2004 et avec Brad Pitt et Orlando Bloom, notamment, au casting.