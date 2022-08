"La Dérive des continents (au Sud)": Isabelle Carré en vadrouille en Sicile dans un film décalé

C’est l’effervescence dans le camp de migrants de Catane, en Sicile. Officier de liaison pour la presse détachée sur place par l’Union européenne, Nathalie Adler (Isabelle Carré) est chargée d’organiser la visite "impromptue" de M&M’s: Emmanuel Macron et Angela Merkel. Pour ce faire, elle doit bosser avec l’agaçant envoyé du président français et la collaboratrice de la chancelière allemande, une vieille connaissance de Nathalie.

Côté Macron, on trouve le camp pas assez misérable, mais aussi que les réfugiés sénégalais parlent un peu trop bien le français… "Ça manque de misère, de sans-dents. Il faut qu'on puisse dire : avant Manu, rien ne va, après Macron, ça ira…", explique, sans rire, le conseiller du prince.

Et comme si sa vie n’était pas assez compliquée, Nathalie tombe, dans le camp, sur son fils Albert (Théodore Pellerin), membre d’une ONG venant en aide aux migrants avec qui elle a perdu le contact depuis plusieurs années. Lequel ne manque pas de lui balancer qu’elle est une "collabo" de l’Union européenne et de ses politiques néolibérales…

Né à Lausanne en 1975, Lionel Baier n'est ni Français, ni Allemand, ni même citoyen de l'Union européenne… C'est pourtant bien la politique européenne qu'il a choisi d'aborder dans La Dérive des continents (au Sud), qui s'inscrit à la suite de Comme des voleurs (à l'Est) en 2006 et Les Grandes ondes (à l'Ouest) en 2013. Ce qui surprend dans son sixième long métrage, le premier à sortir en Belgique, c'est la tonalité très particulière adoptée par le cinéaste suisse.

La gravité tout en légèreté

Des retrouvailles d’une mère ayant abandonné son fils à l’homosexualité, en passant par le délitement de la construction européenne ou l’indifférence généralisée face à la catastrophe vécue par les migrants, les sujets abordés sont sérieux. Mais Lionel Baier opte pour une forme de légèreté et d’humour décalé qui laissent parfois le spectateur sur le carreau…

Malgré quelques seconds rôles franchement caricaturaux, campés par des comédiens peu charismatiques, le film est sauvé par la présence d'Isabelle Carré, toujours aussi délicate, aussi à l'aise dans les moments de drame que de comédie. Face à elle, on retrouve Théodore Pellerin, comédien québécois au physique très singulier déjà repéré dans la série The OA de Brit Marling sur Netflix, Never Rarely Sometimes Always d'Eliza Hittman ou encore Mon année à New York de Philippe Falardeau.

La Dérive des continents (au Sud) Comédie dramatique De Lionel Baier Scénario Lionel Baier et Laurent Larivière Photographie Josée Deshaies Montage Pauline Gaillard Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi… Durée 1h24.





©D.R.