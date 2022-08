"Rumba la vie": ce que nous avons pensé du second long métrage de Franck Dubosc

Franck Dubosc signe un second long métrage attachant, qui joue plus sur l’émotion que sur le rire.

La cinquantaine, Tony (Franck Dubosc) vit seul à Pontoise, dans l’Oise. Chauffeur de cars scolaires, cet homme discret adore les enfants. Un jour, son collègue Gilles (Jean-Pierre Darroussin) le sauve in extremis, alors qu’il est victime d’une crise cardiaque. Son médecin (Michel Houellebecq, toujours aussi savoureux dans un second rôle dont il a le secret) le met en garde : va falloir réduire la cigarette et peut-être dire au revoir à ses proches ; on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais des proches, Tony n’en a pas…

Alors, un jour, il prend son courage à deux mains et va sonner chez Carmen, qu’il n’a pas vue depuis 20 ans. Quand il les a abandonnées, elle et leur fille Maria. Son ex lui apprend que celle-ci donne des cours de danse à Paris. Pour se rapprocher de sa fille, Tony décide, sans lui révéler qui il est, de s’inscrire à son cours de rumba, avec l’aide de sa voisine congolaise (Marie-Philomène Nga)…

Dubosc en mode tendre

Comique immensément populaire grâce à ses one-man-shows ou à des cartons comme Camping et Disco de Fabien Onteniente, Franck Dubosc est un être assez insaisissable. Car on sent bien que, derrière l'acteur minable et sans ambition, se cache une vraie sensibilité.

Toute sa carrière, Dubosc l'a bâtie sur une image, celle d'un séducteur maladroit et mythomane. Un personnage qu'il s'est construit dès l'adolescence pour vaincre sa timidité et qu'il a promené un peu partout. De la série Coronation Street en Angleterre (où il joua les French Lovers) aux Petites annonces d'Elie Semoun, en passant par une série de comédies franchouillardes bas de gamme. Le mensonge était déjà au cœur de son premier film, Tout le monde debout en 2018, où il campait un faux handicapé. Il est à nouveau au centre de son second film…

Avec Rumba la vie, Dubosc délaisse la comédie pour creuser son personnage de Français ordinaire, un peu raciste, qui a peur de paraître efféminé aux yeux des autres… Et il n'hésite pas à aller clairement vers l'émotion, à travers cette histoire de vieux garçon tentant de renouer avec une fille qu'il ne connaît pas et qui ne le connaît pas. Alors, certes, Dubosc reste en terrain convenu et se montre maladroit, pas toujours à l'aise avec l'émotion. Mais c'est peut-être ce qui rend attachant ce petit film porté par une vraie sincérité et de chouettes acteurs, dont la jeune Louna Espinosa, dans son premier rôle au cinéma, après avoir été vue notamment dans la série Les Bracelets rouges sur TF1.

Rumba la vie Comédie dramatique Scénario et réalisation Franck Dubosc Musique Sylvain Goldberg et Matteo Locasciulli Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, Marie-Philomène Nga… Durée 1h45.