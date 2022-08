"Tad l’explorateur et la table d’émeraude": un dessin animé paresseux

Toujours aussi désireux de devenir archéologue, Tadeo Jones (Tad Stones en VF) accompagne sa petite amie Sara Lavrof - toute ressemblance avec Lara Croft est tout sauf fortuite - lors d’une campagne de fouilles dans un temple inca au Mexique. Mais, toujours aussi maladroit, il se fait renvoyer par le chef d’expédition, alors qu’il vient de découvrir un sarcophage… égyptien. De retour chez lui à Chicago, Tad retrouve son vieux copain Momie et est contacté par Victoria Moon, une spécialiste de l’occulte, qui le met sur la piste d’une mystérieuse tablette d’émeraude qui se cacherait du côté des pyramides d’Égypte…

Temples mexicains, Louvre parisien, Pyramides égyptiennes… Tad fait le tour du monde pour son troisième long métrage après Tad l'explorateur : À la recherche de la cité perdue en 2012 et le très faible Tad et le Secret du roi Midas en 2017. Imaginé par l'Espagnol Enrique Gato en 2006 dans son premier court d'animation (récompensé d'un Goya du meilleur court, tout comme son second court en 2008), ce héros à succès du cinéma d'animation européen continue donc de sillonner la planète à la recherche des artefacts les plus mystérieux pour tenter de prouver au monde entier qu'il est un grand archéologue. Aucune surprise au rendez-vous. La recette est toujours la même : parodier les films d'Indiana Jones - avec tous les clins d'œil aux gimmicks de l'aventurier -, en copiant la formule d'animation 3D des studios américains, Pixar en tête. Bref, un dessin animé paresseux.

Tad l'explorateur et la Table d'émeraude Animation De Enrique Gato Scénario Manuel Burque Avec les voix françaises de Philippe Bozo, Guillaume Lebon… Durée 1h30.