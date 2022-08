"This Is My Desire": un film qui donne à voir la douleur, mais aussi les espoirs de la population nigériane

Lagos, capitale tentaculaire du Nigeria. Parmi ses 15 millions d’habitants, on va suivre, sur deux heures, le parcours d’un homme et d’une femme. Électricien dans une imprimerie, Mofe (Jude Akuwudike) est parvenu à se procurer un vrai faux passeport. Il rêve en effet de "voyager" en Espagne. Mais la mort accidentelle de sa sœur et de ses neveux, va bouleverser ses projets, alors qu’il doit réunir l’argent nécessaire pour organiser les funérailles. Sa voisine Rosa (Temiloluwa Ami-Williams), shampouineuse le jour, barmaid la nuit, vit, elle, avec sa jeune sœur Gloria (Mary Agholor), une jeune lycéenne enceinte. Les deux jeunes filles rêvent, elles, de s’envoler pour l’Italie… Mais leur projet est extrêmement coûteux et Rosa doit se tourner, soit vers son propriétaire, un homme plus âgé, soit vers ce riche Américain qui lui a fait du rentre-dedans au bar…

Misère au quotidien

Présenté au Forum de la Berlinale en 2020, Eyimofe est le premier long métrage d'Arie et Chusko Esiri, jumeaux ayant fait leurs études à New York, à la Columbia pour le premier, à la New York University pour le second. Après deux courts métrages - dont Besida, déjà dévoilé à Berlin en 2018 -, le tandem continue de mettre en scène la vie quotidienne dans la capitale nigériane, proposant ici, en creux, un portrait de Lagos et des relations qui se nouent entre ses habitants. Des relations rarement désintéressées… Découpé en deux chapitres (Espagne et Italie) et un épilogue, Eyimofe décrit en effet deux tranches de vie pour mettre en lumière le parcours de deux candidats à l'émigration vers l'Europe qui ne va pas sans sacrifice et sans un combat quotidien pour des personnages qui ne vivent pas dans l'extrême misère, qui travaillent mais qui, pourtant, peinent à réunir les sommes nécessaires pour vivre leur rêve européen.

Face à ce parcours de combattants au quotidien, on pense par exemple au très beau Lingui, les liens sacrés du Tchadien Mahamat-Saleh Haroun. Reste qu'en tant que spectateur occidental, on n'a que trop rarement accès à cette réalité africaine. Car si le Nigeria est connu pour être le Nollywood - avec une vraie industrie et une grosse production audiovisuelle -, rares sont les films à parvenir jusqu'à nos écrans. Tourné en pellicule, avec une mise en scène très sobre, quasi ethnographique, avec des comédiens professionnels aguerris (dont Jude Akuwudike, acteur nigérian ayant fait carrière en Angleterre, déjà vu dans Beasts of No Nation de Cary Joji Fukunaga). Tout concours à faire de Eyimofe un film d'auteur à l'aura internationale qui, malgré sa longueur et son intrigue très ténue, donne à voir la douleur, mais aussi les espoirs de la population nigériane.

Eyimofe / This Is My Desire Drame De Arie et Chuko Esiri Scénario Chuko Esiri Photographie Arseni Khachaturan Musique Akin Adebowale Montage Andrew Stephen Lee Avec Jude Akuwudike, Temiloluwa Ami-Williams, Mary Agholor, Jacob Alexander Durée 1h56.





