"J'étais en lune de miel et lui au cimetière": les deux réalisateurs belges du film annulé "Batgirl" réagissent après le choc

En juillet, Adil El Arbi et Bilall Fallah ont été sous le choc. En effet, Warner Bros a pris la décision d'annuler le film "Batgirl". Une décision du studio qui avait consterné Hollywood car plusieurs pointures avaient avoué qu'elle était sans précédent pour une oeuvre quasiment terminée et ayant coûté tant d'argent.

Sur Instagram, les deux réalisateurs belges du film ont déjà réagi via un message sur Instagram. Sur ce même réseau social, ils ont cette fois expliqué les circonstances de l'annonce de ce retrait. "Nous voulons parler du jour où nous avons appris que le film Batgirl était annulé", commence-t-il. Les deux amis étaient dans leur pays d'origine. Le premier y voyageait pour un jour spécial. "J'étais au Maroc pour fêter mon mariage. C'était une magnifique journée. Puis j'étais en lune de miel lorsque j'ai reçu la nouvelle. Je remercie ma superhéroïne de femme d'avoir été là pour me supporter dans ces moments difficiles", explique Adil. Le second se retrouve avec sa famille. "J'étais à Tétouan, car je rendais visite à mes grands-parents", explique-t-il. "Je vivais un moment super émotionnel au cimetière. Lorsque je suis parti, j'ai pris mon téléphone. Je recevais énormément de messages. Puis, j'ai reçu un appel: 'C'est fini pour Batgirl'"

Pour Adir, c'est le choc. "Ils essayaient de tuer le film. Quand j'ai entendu cela, j'étais sous le choc, car je n'avais même pas réalisé que c'était une possibilité." Rapidement, il tente de sauver son film. "J'ai immédiatement appelé notre monteur Martin Walsh, et je lui ai dit : "Sauvegarde vite le film, fais-en une copie." Les deux réalisateurs s'appellent. "Sauvegarde vite le film, fais-en une copie", demande notamment Adil à Bilall. "Mais je suis allé sur le serveur, et tout était bloqué."

Après coup, les deux hommes reconnaissent qu'il s'agissait d'une mauvaise réaction. "J'ai paniqué. J'ai réagi le coup de l'émotion. Le piratage, c'est mal. Mais je ne savais pas quoi faire. Voir que le film avait disparu, et que nous ne pouvions plus accéder aux images ou les revoir... C'était assez dur", explique Adil. C'est d'autant plus frustrant que leur film n'était pas terminé, loin de là. "On avait fini le tournage, mais il restait un max de post-production dont les effets spéciaux. Il fallait encore tourner quelques scènes, modifier quelques trucs. Il y avait encore beaucoup de taf", ajoutent les deux amis.

Bilall pense également à toutes les personnes présentes sur le projet. "Ça a été douloureux, émouvant et choquant. Surtout pour nos acteurs et notre équipe. Nous étions une famille, c'était intense", assure-t-il.

Après l'annonce de cette décision, ils ont reçu énormément de messages positifs. "On est très heureux du soutien", avait notamment expliqué Adil pour TF1. "On garde la tête haute parce qu'on a reçu beaucoup de soutiens sur Internet, de beaucoup de réalisateurs aussi... [Edgar Wright, James Gunn, NDLR] Ça fait mal, ça va rester. On espère qu'un jour le film pourra sortir", a renchéri Bilall Fallah.

Heureusement, les deux hommes ont encore plein d'autres projets. Dont leur nouveau long-métrage "Rebel". "Nous avons tout donné pour ce film. Nous sommes tellement heureux et reconnaissants que les gens puissent le voir. Peut-être qu'en regardant Rebel, vous pouvez imaginer à quoi aurait ressemblé Batgirl", ont-ils conclu.