Le dernier film consacré au petit Apache "Winnetou" suscite la polémique en Allemagne

L'Apache Winnetou, un personnage de l'écrivain allemand Karl May, suscite un vif débat. L'oeuvre est jugée raciste en raison de l'appropriation culturelle qu'elle véhicule.

Le film "Le jeune chef Winnetou" qui retrace les aventures du petit Apache très populaire en Allemagne et outre-Rhin - créé au XIXème par l'Allemand Karl May - est de retour sur grand écran. Mais la sortie du film suscite aujourd'hui de vifs débats alors que ses producteurs pensaient qu'il attirerait les foules comme autrefois. Des productions audiovisuelles avaient déjà été consacrées au personnage durant les années 60 et celles-ci avaient rencontré un succès chaleureux.

Le 11 août, l'entreprise Ravensburger avait annoncé la mise en vente de plusieurs produits estampillés Winnetou pour accompagner la sortie du film dont la sortie de deux livres.Quelques jours plus tard, "elle a décidé de les retirer de la vente, suite à des accusations de racisme". Des critiques ont été formulées à l'égard de ces produits de marketing considérés comme l'illustration parfaite du racisme colonial en raison des stéréotypes et de l'univers romancé qu'ils véhiculent sur le peuple des Amérindiens qui a souffert d'oppression en Amérique du Nord. Ces retours négatifs ravivent les discussions autour de la "cancel culture" et les précautions que doivent prendre les entreprises face aux nouvelles normes véhiculées par la société.

Lundi 22 août, le patron de Ravensburger, Clemens Maier, a assuré que "sonintention n'a jamais été de blesser qui que ce soit", ajoutant que l'entreprise se voulait "très attentive à la question de la diversité et de l'appropriation culturelle".

L'Association des Amérindiens d'Allemagne s'est réjoui de cette décision. Dans l'opinion publique, les avis sont très partagés et certains dénoncent une censure exagérée car le petit Apache est perçu comme un personnage inoffensif qui offre une belle illustration de la culture indigène d'Amérique du Nord.