Accueil Culture Cinéma Guerre et paix dans le couple Tolstoï à Venise Ce vendredi après-midi, en Compétition de la 79e Mostra de Venise, le grand documentariste américain Frederick Wiseman a surpris avec "Un couple". Avec ce monologue d'une heure dit par Nathalie Boutefeu, adapté de la correspondance de Léon Tolstoï et de sa femme Sophie, il change les codes de son cinéma. Hubert Heyrendt, à Venise ©Mostra

Géant du documentaire américain, Frederick Wiseman est un grand habitué de la Mostra de Venise, où il a présenté, entre autres, Ex libris en 2017 (sur la New York Public Library) ou City Hall en 2020 (sur les coulisses de la municipalité de Boston). Autant de passionnants documentaires s'étirant sur plus de trois heures pour le premier,...