Lucy Boynton primée à Deauville : de Miss Potter à Marie-Antoinette

Venise électrisée par une romance cannibale avec Timothée Chalamet

Tapis rouge glamour, ce vendredi soir à la 79e Mostra de Venise, avec la venue de la jeune star hollywoodienne Timothée Chalamet, à l'affiche en Compétition de l'envoûtant "Bones and All" de Luca Guadagnino, le cinéaste italien qui l'avait révélé dans "Call Me by Your Name".