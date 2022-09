Mise en accusation de la dictature de Videla à Venise

Nan Goldin en guerre contre la famille Sackler à Venise

Samedi après-midi, la 79e Mostra de Venise dévoilait le seul documentaire de la compétition: "All the Beauty and the Bloodshed" de Laura Poitras. Un portrait intime de la photographe Nan Goldin et de son combat dans l’épidémie des opioïdes.