Jesse Eisenberg primé à Deauville: petits arrangements avec la célébrité

Il se décrit comme un ancien enfant super-émotif qui a finalement trouvé "le bon milieu professionnel pour s'exprimer". Et le résumé ne semble nullement galvaudé. En interview, Jesse Eisenberg s'enquiert de chacun et remercie le groupe de s'être levé "si tôt pour aller découvrir son film" (à 8h15 ce dimanche). Pourtant, passer 1h30 en compagnie de Julianne Moore et de Finn Wolfhard n'a rien d'un acte de bravoure...

L'aventure de ce premier film s'est déroulée "dans des conditions idéales", reconnaît-il, grâce aux deux comédiens choisis et à la thématique, basée sur son livre audio éponyme. Le long métrage a aussi été coproduit par la société indépendante A24, très en vue aux Etats-Unis, mais tous ces éléments ne suffisent pas à le rassurer.

Malgré l'accueil de son film au festival de Sundance et en ouverture de la Semaine de la critique à Cannes, on sent le créateur très inquiet et même sur le qui-vive. La perspective de recevoir, ce dimanche soir à Deauville, un Talent Award bien mérité, au vu de sa carrière longue de 40 longs métrages à 39 ans à peine, ne parvient pas davantage à l'apaiser. "J'ai eu peur qu'il pense que je suis malade car à presque 40 ans, j'ai toujours l'air d'un ado. Je n'ai toujours pas de barbe et mon visage pâle pourrait faire croire que je suis souffrant. Quand j'ai appris qu'ils voulaient me donner un prix et remontrer quelques-uns de mes films, cela ressemblait tellement à un hommage pour un vieil acteur que cela m'a rendu parano" avoue-t-il le plus sérieusement du monde. Anxiété et hypocondrie le rapprochent décidément de certains des réalisateurs les plus angoissés parmi les grands noms avec lesquels il a travaillé : Wes Craven, Woody Allen, David Fincher et Zack Snyder, entre autres.

Créer ou s'engager ?: dilemme

When you finish saving the world, son premier film en tant que réalisateur, reflète bien les doutes qui l'assaillent et le caractérisent en même temps que la tonalité du cinéma américain indépendant. On y suit une mère, Julianne Moore, très engagée socialement à travers son travail dans un refuge pour femmes battues, mais qui peine à communiquer avec Ziggy, son fils ado (Finn Stranger Things Wolfhard). Musicien et chanteur très autocentré, Ziggy tente de devenir célèbre via le web mais surfe plus sur les likes et les chansons easy listening que sur les textes engagés.

L'art ou l'engagement social ? Un dilemme que le créateur avoue vivre personnellement au contact de sa belle-famille et en comparaison avec le travail de sa femme "qui ne génère pas du tout le même type de célébrité, alors qu'il permet de réellement sauver la vie de personnes en grandes difficultés". Quoiqu'il advienne, Jesse Eisenberg reste ancré dans l'écriture et la création, et plus encore dans la réalisation. Après ce premier long métrage, il prépare un deuxième long qu'il tournera en mars prochain. Un film qui le ramènera peut-être à Deauville dans une ou deux éditions...

Un paradoxe auquel il songeait peut-être en inaugurant, sous les applaudissements de la foule, la cabine de plage qui porte désormais son nom, le long des célèbres planches deauvillaises. Pour l'occasion, l'acteur, scénariste et cinéaste avait troqué casquette et t-shirt contre un costume noir très sobre. Signant des autographes et saluant la foule jusqu'au moment de remonter en voiture, il semble avoir appris à mieux gérer les paradoxes de son temps...