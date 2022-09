Accueil Culture Cinéma Virginie Efira bouleverse le Lido Rayonnante, Virginie Efira a été accueillie en star, dimanche soir, sur le tapis rouge de la Mostra. Accompagnée de Roshdy Zem (que l’on reverra en Compétition vendredi, où il dévoilera son propre film Les Miens), l’actrice franco-belge venait présenter Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski, un drame intime où elle se montre déchirante. Hubert Heyrendt, Venise ©AP

Efira campe Rachel, 40 ans, prof de français dans un lycée parisien. Celle-ci adore son métier et ses élèves, mais, en ce moment, elle est distraite par les SMS reçus d'un certain "Ali guitare". À son cours de guitare, Rachel a en effet craqué sur Ali (Roschdy Zem), un brillant designer automobile, qui vit seul depuis sa séparation avec Alice (Chiara Mastroianni), la mère de sa petite fille de 4 ans et demi, Leila (craquante Callie Ferreira). Entre Rachel, la Juive, et Ali, l'Arabe, le courant passe immédiatement et, rapidement, les voilà en couple. Rachel demande à rencontrer Leila, dont elle tombe immédiatement...