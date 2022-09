"Love Life": triangle amoureux endeuillé à Venise

Aronofsky livre un film monstre à la Mostra

Ce dimanche soir à Venise, Darren Aronofsky a frappé les esprits à la Mostra avec "The Whale", qui pourrait lui valoir un second Lion d’or. Il signe un drame psychologique déstabilisant porté par un Brendan Fraser méconnaissable sous les kilos de maquillage et d'effets spéciaux.