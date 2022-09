Que vaut "Devil In Ohio", la série la plus regardée du week-end sur Netflix ?

Une musique onirique, un zoom lent sur une énorme bâtisse, des bruits de lutte, puis, un cri, une silhouette en robe blanche qui s’enfuit. La jeune fille apeurée et pieds nus fend la nuit et les épis de maïs. Sous une lune aussi ronde qu’un bonbon Napoléon, des cabots molosses sont lancés à ses trousses. Le haut de sa robe est maculé d’hémoglobine mais l’ado parvient quand même à échapper au trépas. Qui est-elle ? Qu’a-t-elle fui ? Que signifient l’immense pentagramme scarifié dans son épiderme et la cicatrice cerclée autour de son poignet ?

Dr. Suzanne Mathis doit répondre à ces interrogations. Une tâche d’autant plus ardue, qu’à son réveil, la victime s’enfonce dans le mutisme.

Une arrivée qui réveille de vieux démons

Cinq ans après l'épilogue de la série Bones, Emily Deschanel décroche, enfin, le rôle-titre dans une série. Pas pour incarner une anthropologue comme Temperance Brennan, mais celui d'une psychiatre au sein du service de l'hôpital où se réveille la fugitive. Suzanne va vite dépasser le cadre de sa fonction en accueillant sa patiente à son domicile. L'arrivée de Mae (Madeleine Arthur), échappée des griffes d'un culte obscur (fictif mais inspiré d'une histoire vraie) réveille, ainsi, ses vieux démons. Deux plans illustrent d'emblée leurs similitudes. Le premier dévoile la brûlure de Suzanne cachée sous sa montre. Dans le second, Mae pose sa tête sur l'épaule de sa mère d'accueil. La ressemblance physique saute aux yeux.

Emily Deschanel est impeccable en professionnelle dévouée, épouse modèle qui perd pied, entraînant dans son sillage sa famille. L’étude approfondie du "syndrome du sauveur" est particulièrement bien sentie. De même, il est plutôt plaisant de suivre au quotidien les membres de ce clan, très "Amérique moyenne" et notamment ses deux filles : Jules, l’intello coincée (Xaria Dotson) et Dani la petite dernière rigolote (Naomi Tan). Même si la série inspirée du roman de Daria Polatin (également showrunneuse) est, quand même, bourrée de clichés : bal de fin d’année, "beer-pong", veste de baseball , popularité...

Madeleine Arthur (The Killing, X-Files : Aux frontières du réel …), ses mimiques, son inaptitude sociale à la Unorthodox (en pire), ses poupées flippantes et les membres de son clan auraient pu faire un peu peur, si le scénario n'était pas aussi médiocre et décousu. Netflix présente la mini-série comme un thriller. Compliqué, lorsque la tension narrative est proche du néant. Pour en savoir un peu plus sur la "secte", il faut attendre le cinquième épisode. Les corbeaux qui parlent et attaquent les humains à la Hitchcock sont loin de susciter un début d'angoisse ou de suspense. Cela n'a pas empêché Devil In Ohio d'être la série Netflix la plus visionnée du week-end.

"Devil In Ohio"*-Création Daria Polatin Réalisation John Fawcett, Brad Anderson, Leslie Hope, Steve Adelson Avec Emily Deschanel, Sam Jaeger, Madeleine Arthur, Xaria Dotson Netflix Déjà disponible (8x 44' environ).