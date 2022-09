Accueil Culture Cinéma Luc et Jean-Pierre Dardenne : "Vous n’imaginez pas ce qu’on trouve autour de ces plantations de cannabis. C’est ignoble ce qui se passe" Hubert Heyrendt Journaliste cinéma





Le 1er juillet, on retrouvait Luc et Jean-Pierre Dardenne dans un hôtel bruxellois pour parler de Tori et Lokita. Si les deux frères sont toujours sur leur petit nuage après avoir remporté le prix...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous