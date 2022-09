“Pinocchio” sur Disney+ : que vaut la nouvelle version du classique ?

La plateforme Disney+ met en ligne ce 8 septembre une nouvelle version de Pinocchio, son classique d’animation de 1940 - qui a apporté au studio Disney le thème musical qui précède tous ses films (When you Wish Upon a Star).

Pourquoi un remake ?

Cette nouvelle production s'inscrit dans la vague des réinterprétations des classiques du studio, modernisés avec des acteurs de chair et de sang, mêlés à des images de synthèse. Deuxième long métrage de Disney après le pionnier Blanche-Neige et les Sept Nains (1937), la version de 1940 de Pinocchio a représenté une évolution significative dans les techniques d'animation. Disponible sur Disney+, il doit toutefois paraître démodé aux jeunes spectateurs d'aujourd'hui.

Au cinéma, les nouvelles versions des classiques de Disney se sont bien vendues : Alice au pays des merveilles, La Belle et la Bête, Aladdin et Le Roi Lion ont dépassé le milliard de dollars de recettes. Une pandémie plus tard, Disney confine désormais ces remakes à sa plateforme Disney+ : Mulan, Cruella et La Belle et le Clochard y ont été diffusés, parfois accompagnés d'une brève exploitation en salles.

Pinocchio ne déroge pas à cette nouvelle règle. Il y avait d'ailleurs un peu urgence : le réalisateur Guillermo del Toro a signé pour Netflix sa propre version du roman Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, transposé dans l'Italie fasciste des années 1930. Le film, réalisé selon la technique du stop-motion (marionnettes animées, comme dans L'Ile aux Chiens de Wes Anderson), devrait être diffusé sur Netflix à partir du 9 décembre.

Qui tire les ficelles ?

Tom Hanks, qui a déjà incarné Walt Disney à l’écran, prend le rôle de Gepetto, l’ébéniste qui fabrique une marionnette à l’effigie de son fils défunt. Le très populaire acteur est sur du velours dans ce rôle débonnaire où il ne force ni son talent ni son capital sympathie. Joseph Gordon-Levitt prêt sa voix à Jiminy Crickett, Benjamin Evan Ainsworth à Pinocchio tandis que Cynthia Erivo endosse les atours de la fée bleue qui prête vie à la marionnette.

Tom Hanks retrouve à la réalisation Robert Zemeckis, qui lui a notamment offert le succès avec Forrest Gump. Réalisateur à succès des années 1980 (la trilogie Back to the Future), Zemeckis a déjà donné dans le mélange entre acteurs réels et personnages animés (Qui a peur de Roger Rabbit ?). Ex-pionnier des images de synthèses (trucages novateurs dans Forrest Gump ou Le Polar Express, avec Hanks, aussi), Zemeckis, comme Hanks, est en terrain connu, au service d'une production formatée.

Quoi de neuf ?

Rien, honnêtement. Les images de synthèse sont le nec plus ultra. Mais rien de révolutionnaire sous le soleil pixellisé. Certes, la fée bleue change d'origine, mais plus de quoi fouetter un troll après l'attribution du matricule 007 à Lashana Lynch dans Mourir peut attendre ou les nains et elfes diversifiés dans Les Anneaux de pouvoir.

De même, il n’est plus crédible de montrer une baleine en prédateur. Elle est donc remplacée par un monstre marin fantastique et carnassier. Pour le reste, le scénario décalque le ton normatif et moralisateur de la version de 1940, qui s’écartait de la noirceur du roman de Collodi (où Pinocchio tue Jiminy, dont le fantôme qui revient le hanter, est démambré et, même, lynché...).

Le studio Disney a pourtant faire preuve d'audace dans d'autres de ses adaptations récentes (Maléfice, Cruella). Le message reste, ici, "restez obéissants, petits garçons". Soit... Reste l'ode à la différence : peu importe le bois dont on est fait, on peut être brave, honnête et courageux. Et être aimé par son père d'adoption. À l'arrivée, on a 1h45 de féerie formatée, sans heurts ni aspérités.

PinocchioClassique relooké De Robert Zemeckis. Scénario : Chris Weitz, Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks, Luke Evans, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt,... Durée 1h45 Sur Disney+ à partir du 8 septembre