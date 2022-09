"Les Miens": la fratrie selon Roschdy Zem

Vingt-et-unième et dernier film en lice pour le Lion d'or à Venise, Les Miens a clôturé la Compétition de la Mostra sur une touche de tendresse. À l'affiche, dimanche, des Enfants des autres de Rebecca Zlotowski, aux côtés de Virginie Efira, Roschdy Zem est réapparu ce vendredi soir sur le tapis rouge du Palazzo del Cinema en tant que réalisateur.

Dans son sixième long métrage (après notamment Bodybuilder en 2014 ou Chocolat en 2016), le cinéaste et comédien franco-marocain retrouve Sami Bouajila, qu'il filmait déjà dans Omar m'a tuer en 2011. L'acteur, récompensé à Venise il y a trois ans pour son rôle dans Un fils du Tunisien Mehdii M. Barsaoui, incarne un cadre victime d'une grave chute lors d'une soirée trop arrosée, dont le traumatisme crânien modifie totalement la personnalité. Toujours réservé et gentil, Moussa devient colérique, agressif. Le quinquagénaire envoie ainsi copieusement valser son fils et sa fille, mais aussi ses frères et soeurs qui se relayent pour l'aider. Dont Ryad (Roschdy Zem), la star de la famille, présentateur vedette d'une émission de football qui n'a jamais le temps pour sa famille ou sa compagne Emma (Maïwenn)…

©Mostra

Une famille française

Les Miens, Roschdy Zem l'a coécrit avec Maïwenn. Et cela se sent. Comme dans le dernier film de celle-ci, ADN, le cinéaste met en scène une famille sous tension, même s'il se fait un peu moins hystérique. Il signe une chronique familiale tendre et élégante, totalement autobiographique, nourrie de sa propre expérience de fils d'immigrés marocains ayant réussi à s'imposer, non pas à la télévision comme son personnage, mais dans le milieu du cinéma.

Souvent drôle — notamment grâce à au personnage de Bouajila, libéré de tout filtre social —, Les Miens ne fait pourtant pas un sujet des origines du Roschdy Zem. Ses membres s'appellent Moussa, Ryad, Samia, Salaf, Adil ou Nesrine, mais c'est bien une famille française qu'il met ici en scène, en réunissant un très beau casting à ses côtés (dont le réalisateur Rachid Bouchareb, qui avait fait tourner Roschdy Zem dans Indigènes en 2006). Une famille qui s'aime, se déteste, s'engueule autour de la grande table du dîner.

Articulant parfaitement la dimension personnelle à l’universalité du propos, Roschdy Zem signe un film sensible et plein de vie, qui croque joliment l'air du temps. Mais un film un peu léger sans doute pour espérer figurer, ce samedi soir, au palmarès de la 79e Mostra de Venise…

©Mostra

Les Miens Comédie dramatique De Roschdy Zem Scénario Roschdy Zem et Maïwenn Photographie Julien Poupar Musique Maxence Dussère Montage Pierre Deschamps Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Maïwenn, Rachid Bouchareb… Durée 1h26