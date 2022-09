Les "We Love Cinema Days", quatre jours de cinéma à 6€

Comme chaque année, BNP Paribas Fortis organise, fin septembre, une action de promotion pour inciter les gens à aller au cinéma. Rebaptisée We Love Cinema Days depuis 2021, celle-ci est d’autant plus nécessaire alors que la crise Covid a considérablement touché la fréquentation des salles.

Concrètement, du mercredi 21 au samedi 24 septembre, toutes les séances d'une quarantaine de cinémas participants à travers le pays (dont les multiplexes Kinepolis et UGC, mais aussi quelques salles arts et essai comme le Palace à Bruxelles) seront au prix unique de 6 €. L'occasion de voir les nouveaux films à l'affiche ce mercredi 21/9, avec, par exemple, la ressortie d'Avatar de James Cameron, Freaks Out de l'Italien Gabriele Mainetti ou Don't Worry Darling, thriller psychologique d'Olivia Wilde avec Florence Pugh et Chris Pine. Mais aussi de découvrir quelques nouveautés en avant-première. Même si les spectateurs ne se précipitent pas en priorité vers celles-ci. Les avant-premières ne représentaient ainsi que 15 825 entrées des Cinema Days 2019 (9,87 %) et même seulement 6 849 entrées en 2021 (4,45 %).

Une vie de cinéma gratuit en jeu

Pour tenter de redonner au grand public le goût de la salle, les We Love Cinema Days se sont associés avec Brightfish, société spécialisée dans la vente d’annonces publicitaires au cinéma, pour imaginer trois concours différents.

À leur entrée, les spectateurs recevront ainsi des tickets à gratter, leur permettant de gagner de petits prix à retirer directement au magasin du cinéma. Tandis qu’un concours "CineBuzz" permettra de gagner des prix plus conséquents (deux voitures, des vélos électriques…). Avant chaque séance, sera diffusée une bande-annonce composée d’extraits de films, qu’il s’agira de classer dans l’ordre chronologique sur le site Welovecinemadays.be (où sera également disponible la vidéo).

Enfin, le concours le plus amusant - et réservé uniquement aux cinéphiles les plus acharnés - est l’Ultimate Movie Marathon, dont les inscriptions sont déjà ouvertes. Dans certains cinémas, une salle sera entièrement dédiée à cet événement, où les participants devront enchaîner, du mercredi au vendredi, une vingtaine de films, avec pauses pipi, casse-croûte et douche prévues entre les séances. Après chaque film, les marathoniens devront répondre à une série de questions pour mesurer l’état de leur attention. Le grand gagnant remportera une vie de cinéma gratuit ! Soit 2 080 tickets (52 par an pendant 40 ans)…

Rens. et inscriptions au marathon sur www.welovecinemadays.be.