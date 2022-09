Venise 2022, une Mostra au palmarès idéal

Le jury de Julianne Moore a dès lors l'embarras du choix pour décerner le Lion d'or. Présenté au dernier jour du festival, le sublime Chiara de l'Italienne Susanna Nicchiarelli (cf. ci-contre) serait un choix audacieux. Si cette biographie de sainte Claire d'Assise a déstabilisé une partie du public, il s'agit sans conteste de l'une des propositions de cinéma les plus intéressantes que l'on ait pu voir cette année sur le Lido.

En remettant le Lion d'argent (grand prix) à All the Beauty and Bloodshed de Laura Poitras, le jury récompenserait dignement un grand documentaire, qui fait se répondre habilement la trajectoire personnelle de la grande photographe new-yorkaise Nan Goldin et son combat contre la richissime famille Sackler, responsable de la crise des opioïdes aux États-Unis. Dans un tout autre registre, l'Italien Luca Guadagnino a également ébloui avec Bones and All , un merveilleux récit d'apprentissage porté par Timothée Chalamet, qui allie de façon inattendue romantisme et cannibalisme.

Le prix de la mise en scène au Mexicain Alejandro G. Iñárritu semblerait naturel, tant son Bardo est époustouflant visuellement - on regrette d'ailleurs que ce film Netflix n'ait pas droit à une sortie sur grand écran. Mais on lui préférait Alice Diop pour Saint Omer . Son retour sur l'affaire Fabienne Kabou, une jeune étudiante sénégalaise accusée d'infanticide, est en effet grandiose de rigueur et de profondeur.

Ana de Armas, inoubliable Marilyn

Du côté des prix d'interprétation, la quinzaine a été très riche également. La Coupe Volpi de la meilleure actrice semble acquise à la jeune Cubaine Ana de Armas, magnétique en Marylin Monroe dans le Blonde d'Andrew Dominik pour Netflix. Mais elle a de sacrées concurrentes avec Cate Blanchett, impériale dans Tár de l'Américain Todd Field, Tilda Swinton, dédoublée dans The Lost Daughter de la Britannique Joanna Hogg, mais aussi Virginie Efira, bouleversante dans Les Enfants des autres de la Française Rebecca Zlotowski. À moins que le jury ne choisisse, pour la première fois, de décerner le prix à une actrice transgenre, Trace Lysette, très juste dans Monica de l'Italien Andrea Pallaoro. Lequel avait déjà permis à Charlotte Rampling de s'imposer en 2017 dans son film précédent Hannah …

Du côté de ces messieurs, Brendan Fraser a fait un come-back saisissant, dans la peau d'un homme de plus de 250 kilos dans l'impressionnant The Whale de Darren Aronofsky. Mais l'Argentin Ricardo Darín était également irrésistible dans le rôle du procureur ayant fait condamner la junte militaire du général Videla dans Argentina, 1985 , efficace production Amazon signée Santiago Mitre.

Enfin, le Prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune espoir pourrait récompenser l'Irlandais Barry Keoghan, qui tient parfaitement tête à Colin Farrell et Brendan Gleeson dans le délicieux The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh.