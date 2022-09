Accueil Culture Cinéma Dans son prochain film, André Dussollier s’essaie à la méchanceté Charmant et civilisé, l’acteur a fini par s’aventurer du côté de l’ambiguïté et de la méchanceté et, cette fois, joue Georges Clemenceau. Luc Le Vaillant © Libération ©Photo News

Il est chauve et porte une moustache de sapeur. Il rayonne d'un embonpoint avantageux et s'affiche matois et cinglant, vachard et grommelant. André Dussollier...