"Chronique d'une liaison passagère" : Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne, amants délicieux dans la nouvelle fantaisie d’Emmanuel Mouret

Sur l'air de La Javanaise (chantée par Juliette Gréco), Charlotte et Simon ont rendez-vous dans un bar. Chanson connue, mais nouvelle variation. Lui est marié, elle mère célibataire. Ils se sont croisés à une soirée, ont échangé leur numéro.

Elle est directe, ne cache pas son désir. Lui, mal à l'aise, parle beaucoup, trouve que "ça va vite", tente de se dérober ("Je suis un mauvais plan").

Ce qui devait arriver, arrive. L’aventure commence, devient relation, toujours clandestine. Simon se prend parfois la tête, Charlotte le ramène joyeusement sur terre.

Après le très choral Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait (2020), Emmanuel Mouret compose un récit en couple clos. Une heure durant, les deux amants sont seuls à l'écran (on ne dira rien de la suite). On suit leurs échanges, leurs débats (Mouret se garde de filmer les ébats), la fabrique de leur complicité.

Pour ces deux-là, le bonheur de l’instant présent vaut plus que l’engagement et son lot d’attentes, donc de déceptions. Trop beau pour être si simple, évidemment.

Mouret ne filme pas une passion qui "n'a rien avoir avec l'amour". Il ausculte le désir et l'amour derrière les faux-semblants de deux amants qui se trompent plus eux-mêmes qu'autrui.

Le dispositif, minimal, pourrait avoir les défauts d’un certain cinéma français trop verbeux ou déclamatoire. Mais l’auteur a le sens naturel des mots.

Les tirades de l’une et de l’autre sonnent juste et simples, a fortiori dans les bouches de Sandrine Kiberlain et de Vincent Macaigne.

Philosophe du désir

Simon est une légère déclinaison du François qu’il composait dans le film précédent. Aussi fragile, aussi peu sûr de lui, sincère et maladroit, élégant jusqu’à s’oublier.

Charlotte tient, dans son marivaudage, d’une philosophe du désir. Sandrine Kiberlain lui confère un mélange de fantaisie et de sensibilité, où point, au moment opportun, une once de gravité.

Loin de Scènes de la vie conjugale de Bergman, que vont voir en amoureux Charlotte et Simon, les amants évitent les éclats, se parlent et s'écoutent sans retenue.

Ni drame, ni comédie, ni, même, dramedy, Chronique d'une liaison passagère est une tranche de vie, délicieusement romanesque.

Le cinéma – comprenez la mise en scène, l’art de faire passer une émotion, un sentiment, un non-dit par le cadre, le tempo ou un travelling – s’invite toujours chez Mouret, au moment opportun. Qui peut, dans son épilogue en deux mouvements, préférer le lyrisme au pathos.

Chronique d'une liaison passagère D'Emmanuel Mouret Scénario Emmanuel Mouret Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scallet,… Durée :1h40

