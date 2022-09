Emmanuel Mouret, le réalisateur qui vous offre “une relation qui ne repose que sur le plaisir”

Laura Poitras, Lion d'or à Venise: "Qui seront les prochains?"

Entretien avec la grande gagnante de la 79e Mostra de Venise, Laura Poitras. Une cinéaste engagée qui, après l'affaire Snowden dans "Citizenfour", s'attaque avec Nan Goldin dans "All the Beauty and the Bloddshed" aux responsables de la crise des opioïdes, qui avait fait plus d'un demi-million de morts aux États-Unis depuis 2010.