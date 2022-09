"Vertige": une fois les deux amies arrivées au sommet, les choses tournent mal

Becky (Grace Caroline Currey) n’a pas froid aux yeux ! Alors que son mari est mort sous ses yeux dans un accident d’escalade, auquel elle a réchappé, ainsi que sa meilleure amie Hunter (Virginia Gardner), la jeune femme décide de conjurer sa peur. Ruminant son chagrin depuis près d’un an, elle accepte finalement de sortir de sa torpeur et de suivre Hunter, devenue YouTubeuse à succès, dans sa nouvelle folie : escalader une tour de télécommunications désaffectée haute de 600 mètres, plantée en plein désert californien. Sauf qu’une fois au sommet, les choses tournent mal. Court vêtues et sans rien à manger, les deux jeunes filles se retrouvent coincées sur une minuscule plateforme, sans réseau pour appeler les secours…

Huis clos en extérieur

Réalisateur de polars bas de plafond comme Heist avec Robert De Niro en 2015 ou Final Score en 2018, Scott Mann s'offre cette fois une petite série B littéralement vertigineuse. Bon faiseur, le jeune réalisateur maîtrise sur le bout des doigts les codes classiques du thriller (à la limite de la parodie), pour faire monter la tension et faire se succéder les séquences où l'on frissonne pour ces deux héroïnes intrépides (et pour le moins écervelées). Une fois la situation posée et les deux jeunes filles prisonnières à 600 mètres d'altitude sans aucun espoir d'être repérées, le scénario parvient en effet à se renouveler. Et ce malgré quelques incohérences. À commencer par la tour elle-même, qui défie toutes les lois de l'architecture. Non pas tant par sa hauteur - Tokyo a inauguré en mai dernier son "Skytree", haut de 634 mètres -, mais par sa structure filiforme, faites de quelques bouts de ferraille… C'est tout sauf réaliste mais d'un point de vue cinématographique, ça fonctionne à merveille, grâce à des effets spéciaux réussis qui donnent réellement le vertige.

Au casting des demoiselles en détresse, on retrouve Virginia Garder dans le rôle de la blonde rigolote, un vrai sosie de Reese Whiterspoon vu dans Halloween de David Gordon Green en 2018 et dans une flopée de séries Z hollywoodiennes. Face à la brune Grace Caroline Currey, la Superhero Mary de Shazam ! (dont le second volet débarque sur les écrans le 21 décembre prochain). Toutes deux font le taf dans ces rôles physiques.

Tout est donc réuni pour un thriller simple mais efficace.

Fall / Vertige Thriller De Scott Man Scénario Jonathan Frank et Scott Man Photographie MacGregor Musique Tim Despic Avec Grace Caroline Currey, Virginia Gardner… Durée 1h47