Les cinq films d'Akira Kurosawa qui ont changé le cinéma

Rashômon (1950)

Durant un procès, quatre témoins offrent autant de versions différentes d'un même crime. Cette réflexion sur le relativisme de la perception a donné son nom à l'effet Rashomon qui désigne un événement interprété de manière contradictoire par les individus impliqués. Il a obtenu le Lion d'or à la Mostra de Venise en 1951. C'est le premier film de Kurosawa (et du Japon) à remporter un succès à l'étranger. Ingmar Bergman qualifiera son film La Source (1960) d'"imitation minable de Kurosawa". Sur les bonus du Blu-ray de Rashômon (Criterion), Robert Altman confesse avoir été si impressionné par une séquence où Kurosawa filme le soleil à travers la cîme des arbres qu'il a incorporé un même plan dans un téléfilm qu'il tourne à l'époque. Martin Ritt en a tiré un western, L'Outrage, en 1964.

Les Sept Samouraïs/Shichinin no samurai (1954)

Le plus célèbre des films de Kurosawa. Il est vrai que de par son scénario, sa mise en scène et sa noirceur fataliste, celui-ci en vaut bien dix, comme chacun des ronins (samouraïs sans maître) recrutés par des paysans harcelés par des brigands dans le Japon en guerre civile du XVIe siècle. L'héroïsme des protagonistes a fait oublier le message : "les paysans l'emportent toujours à la fin" ou l'hommage de Kurosawa à ceux qui nourrissent plutôt qu'à ceux qui tuent et affament. Suggérer l'obsolescence du code du bushido dans le Japon de l'après-guerre n'était pas innocent. Le remake célèbre de John Sturges (Les Sept Mercenaires, 1960) est un western plus stéréotypé. Cinematek programme aussi le méconnu Les Mercenaires de l'espace, loufoque production Corman de 1980 (avec George Peppard et Robert Vaughn) où les habitants de la planète Akir (!) font appel à des mercenaires pour se défendre contre un tyran de space opera.

La Forteresse cachée/Kakushi toride no san-akunin (1958)

Une princesse traquée, deux sbires pleutres, un valeureux général déguisé en pauvre ère, un duel au sabre contre un ancien frère d'armes… Cette tragicomédie absurde - et féministe - a inspirée en partie le scénario et les protagonistes de La guerre des étoiles (et l'esthétique samouraï de l'armure de Dark Vador). Le duo burlesque de paysans (source de l'antagonisme entre les robots C3P-O et R2-D2) est un héritage du théâtre Nô. Kurosawaphile au point d'avoir produit avec son ami Francis Ford Coppola le Kagemusha du maître (sans s'abstenir du sacrilège de le remonter pour le marché américain), George Lucas, dit-on, a même envisagé d'offrir le rôle d'Obi-Wan à Toshiro Mifune. Misa Uehara, qui compose l'impérieuse princesse Yuki, mettra un terme à sa carrière trois ans plus tard, après seulement neuf films malgré une présence indéniable à l'écran. Nombre d'héroïnes de manga lui doivent une caractère bien trempé.

Le Garde du corps/Yôjimbô (1961)

Deux clans se disputent le contrôle d'un village. Un ronin tire profit de la situation. Toshiro Mifune est à son meilleur dans ce rôle emblématique de bretteur invincible, doté d'une solide éthique personnelle. Kurosawa s'est inspiré du classique américain du film noir La Clé de verre (1942), adaptation du polar pionnier de Dashiell Hammett (1931) et de son détective-justicier anonyme. Quand on lui demande son nom, le ronin de Kurosawa regarde un champ de mûres et répond "Kuwabatake Sanjuro" (littéralement : "champ (batake) de mûres (kuwa), trente ans (sanjuro)"). Sergio Leone en plagie sans vergogne le scénario et la violence outancière dans Pour une poignée de dollars (1964) son premier western avec Clint Eastwood. Lequel, plus classe, reconnaîtra l'influence du maître et déclinera la figure du justicier sans nom jusqu'à Pale Rider (1985).

Sanjuro/Tsubaki Sanjûrô (1962)

Le succès de Yôjimbô engendre une suite. Toshiro Mifune reprend le rôle de Sanjuro, qui aide cette fois une bande de jeunes samouraïs idéalistes mais naïfs à sauver leur clan. Le duel au sabre entre Sanjuro et son double maléfique Muroto (Tatsuya Nakadai) a eu un impact durable bien qu'accidentel sur le cinéma. Suite à une erreur de manipulation, la pompe de sang artificiel a projeté un puissant geyser de sang. Le réalisateur a conservé la prise, en partie parce qu'elle était impressionnante, mais aussi parce que trop de faux sang avait été gaspillé. L'effet, involontairement excessif, a occulté le message final asséné par Sanjuro à ses jeunes admirateurs : "un sabre doit rester dans son fourreau". Les copistes de Kurosawa n'ont retenu que la violence graphique, jusqu'au Kill Bill de Tarantino ou dans le récent Bullet Train.