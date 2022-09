Yann Moix rêve de François Damiens au casting de Podium 2: "S'il nous entend, les portes lui sont grandes ouvertes"

Bonne nouvelle pour tous les fans de Podium: 17 ans après la sortie du premier film qui avait rencontré un véritable succès, le réalisateur Yann Moix travaille actuellement sur un second volet. Pour rappel, le film racontait l'histoire de Bernard Frédéric, sosie de Claude François, qui, pris de passion pour l'artiste, décide de sillonner les routes de France, écumant les salles de concert et de gala.

Et selon les premières informations, ce second opus aurait dû se faire sans Benoît Poelvoorde, l'interprète du personnage principal, et sans Jean-Paul Rouve, interprète de Couscous, le sosie de Polnareff et ami de Bernard Frédéric. Des informations qui avaient vivement déçu les fans du film et qui sont surtout totalement fausses. En effet, invité sur le plateau de LN24, Yann Moix a tenu à rectifier les choses. "Je ne sais pas d'où ça sort. Vous pensez bien que faire Podium 2 sans Jean-Paul et Benoît, ça n'a pas de sens", a-t-il affirmé. "Je rêve que le casting ne bouge pas, je ne vois pas comment je pourrais faire sans eux. J'attends avec impatience la lecture du scénario de Jean Paul Rouve qui est actuellement en plein spectacle et de Julie Depardieu, qui est indispensable pour un Podium 2", a-t-il ajouté.

Le réalisateur a ensuite confié son intention de faire appel à un célèbre acteur belge pour la suite de Podium. "Je ne vous cache pas que j'aimerais bien qu'un personnage se rajoute dans le casting du film, j'en rêve. Un rôle est prêt pour lui. J'aimerais beaucoup que François Damiens nous rejoigne. S'il nous entend, les portes lui sont grandes ouvertes", a-t-il confié.