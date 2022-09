"Les cinq diables" : Adèle Exarchopoulos brille dans un drame fantastique un brin tortueux

Le second long métrage de la Française Léa Mysius mêle drame, thérapie et fantastique.

Les Cinq Diables, second long métrage de la Française Léa Mysius, est tout entier hanté par son envoûtant plan d'ouverture - dont est extraite l'image de son affiche : des jeunes femmes, dans des combinaisons pailletées moulantes contemplent un brasier.

L’une d’elles se retourne et fixe la caméra d’un air apeuré. Nous reconnaissons Adèle Exarchopoulos et son visage encore figé entre adolescence et maturité.

Les sources de cette image à dimension métaphorique ne seront révélées qu’au terme de ce film intrigant qui mêle drame, thérapie et fantastique.

On suit d’abord Joanne (Adèle Exarchopoulos, maître-nageuse, dans son quotidien fusionnel avec sa fillette, Vicky (Sally Dramé). Les relations avec son mari, Jimmy, pompier (Moustapha Mbengue) sont plus distantes : dans ce couple, on ne s’étreint plus beaucoup.

L’essentiel est ailleurs, lorsque Joanne découvre que Vicky est dotée d’un odorat si puissant qu’elle peut la retrouver les yeux bandés au milieu d’une forêt.

Singulier don qui semble inquiéter Joanne. Couplé à ses origines mixtes, il fait de l’enfant la souffre-douleur de ses condisciples.

Quand Julia, la sœur de son père (la chanteuse Swala Emati), que Vicky ne connaît pas fait irruption dans leur vie, son instinct lui fait deviner que pèse un lourd secret entre cette tante qu’elle ne connaît pas et ses parents.

Dans le village, on jase à propos de Julia. Et Nadine (Daphné Patakia), la meilleure amie de sa mère, au visage défiguré, se méfie.

En reproduisant l’odeur de Julia, Vicky se retrouve plongée dans les souvenirs de ses aînés. Ce voyage dans une autre dimension évoque une thérapie par constellation familiale - sauf que l’obsession circulaire de la construction du film en annule la dimension thérapeutique, transformant l’effet en cause.

Grâce et charisme

Ce spectre fantastique prometteur mais malhabile ne s’avère in fine que prétexte à dérouler le récit somme toute banal d’un drame sentimental.

On veut pour preuve de cette relative artificialité la séquence de karaoké sur un vieux tube (ici "Total Eclipse of the Heart" de Bonnie Tyler), désormais dans le cahier des charges de tout un pan du cinéma d’auteur franco-belge.

Léa Mysius n’en sait pas moins composer des ambiances dans ce village montagnard hanté par un lourd passé.

La réalisatrice bénéficie aussi du talent et de la fraîcheur toujours intacte d’Adèle Exarchopoulos, encore à même d’interpréter avec un égal bonheur une jeune adulte éprise et une mère fatiguée par son couple.

En bonus, Sally Dramé, 11 ans, déploie grâce et charisme. Au point de faire oublier des péripéties prévisibles et des retournements de sentiments improbables.

Les cinq diables Éclipse du cœur de Léa Mysius - Scénario : Paul Guilhaume, Léa Mysius - Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati, Moustapha Mbengue,… Durée 1h35.