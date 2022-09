"Une belle course" : Line Renaud et son chauffeur Dany Boon dans une comédie dramatique surprenante

À l'arrivée, cette Belle Course, de Brie-sur-Marne à Courbevoie, soit d'une banlieue de l'Est parisien à une de l'Ouest, prend des chemins un peu moins prévisibles qu'on l'avait imaginé.

Madeleine, 92 ans, doit quitter son pavillon de banlieue pour entrer en centre de jour. Charles, de moitié plus jeune, accepte la course, bon gré mal gré, car il a besoin d’argent. Or Madeleine a promis de payer l’intégralité du trajet, aller et retour inclus.

Bougon, écrasé par les soucis, le chauffeur n’est guère disert ni avenant avec la vieille dame bavarde.

Un sujet d’actualité

Pour sa cliente, par contre, la traversée de Paris est l’occasion de remonter le boulevard des souvenirs, moyennant l’un ou l’autre détours négociés avec bonhomie.

Si on se doute que cette relation évoluera vers quelque chose, l’élément de surprise provient de la manière dont le scénario intègre, à travers le parcours de vie hors du commun de la vieille dame, un grave sujet de société, revenu d’ailleurs à l’avant-plan de l’actualité française ces jours-ci.

Christian Carion (Joyeux Noël) est un adepte des bons sentiments. On n'évitera ni le pathos de circonstance, ni les larmes pour les plus émotifs des spectateurs. Mais on se laisse prendre par une Line Renaud touchante, quasiment en mode testamentaire, et on apprécie un Dany Boon sur la réserve, sinon grave, au service d'une histoire plein d'humanité.

"Une belle course"-Comédie dramatiquede Christian Carion - Scénario : Christian Carion, Cyril Gély - Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz, Jérémie Laheurte. Durée 1 h 41.