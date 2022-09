Le Festival de Gand redonne goût au cinéma !

Virginie Efira : "Je n’ai rien contre le cinéma de marché, mais il faut d’autres propositions"

Le 4 septembre dernier, Virginie Efira a fait forte impression en Compétition de la 79e Mostra de Venise, à l’affiche des "Enfants des autres" de Rebecca Zlotowski. Dans ce drame du quotidien, l’actrice franco-belge de 45 ans incarne, avec beaucoup de sensibilité, une jeune femme n’ayant pas eu d’enfant et qui s’attache à la petite fille de son compagnon (Roschdy Zem). On retrouvait une Virginie Efira très élégante et souriante dans une suite de l’hôtel Excelsior, sur le Lido de Venise, pour évoquer ce film auquel elle est très attachée. Le désir d'enfant, la place de belle-mère, "Kramer contre Kramer"... Entretien.