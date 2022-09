Voici les premières images du prochain Astérix et Obélix avec Ibrahimović, Cotillard, Cohen, Ramzy et toute la bande (VIDEO)

"Bientôt. Vive la France." C'est le message tweeté par Zlatan Ibrahimović, le footballeur suédois, pour révéler les premières images du prochain film d'Astérix et Obélix réalisé par Guillaume Canet.

On connaissait déjà le casting XXL de "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu", on a maintenant la bande d'annonce. Il y a des Romains, il y a des pirates et de la potion magique. Mais il y a aussi Zlatan Ibrahimović. Le géant suédois connu pour ses déclarations sans aucune modestie dans les médias semble incarner dans ce film un guerrier romain, évidemment costaud et assez à l'aise "casque au pied".

Aux côtés du footballeur, on trouve notamment Angèle, Vincent Cassel, Gilles Lellouche, Orelsan, José Garcia, Mcfly et Carlito, Bigflo et Oli, Pierre Richard.