"Jumeaux mais pas trop" : Ahmed Scylla face à Bertrand Usclat, jamais deux sans toi

Grégoire (Bertrand Usclat) a entamé le premier grand marathon de sa carrière politique ; il est forcément tendu. Entre petites combines et coups de main discrets, Anthony (Ahmed Scylla), serviable et débrouillard, tente de rétablir la balance des comptes entre ceux qui ont tout et ceux qui n’ont pas grand-chose. Un jour, lors d’un dépannage chez un grippe-sou plutôt antipathique, il oublie sa précieuse montre, cadeau de sa mère adoptive… En voulant s’introduire chez lui pour la récupérer, il découvre que le bonhomme a fait un malaise. Mais appeler police-secours revient à avouer sa propre infraction. Grégoire et Anthony ignorent tous les deux l’existence de l’autre, mais cette nuit mouvementée va les obliger à se croiser...

Le chemin le plus court vers le rire

Olivier Ducray (Ascension) retrouve Ahmed Scylla pour cette comédie qu'il coréalise avec Wilfried Méance. Pour donner la réplique au jeune acteur originaire de Nantes, ils ont fait appel à un autre humoriste, Bertrand Usclat, spécialisé dans les vidéos sur le Net (Broute).

Le scénario, écrit par Olivier Ducray et Jean-Paul Bathany, imagine un cas de figure de grossesse gémellaire ultra-rare qui bouscule les idées reçues. Ensemble, ils donnent ainsi vie à une comédie qui surfe sur la vague du feel good movie avec conviction et le quota de sympathie requis.

Bertrand Usclat est très crédible dans le rôle du jeune candidat politique saoulant, autocentré et imbu de lui-même. Ahmed Scylla rayonne dans celui du jeune gars serviable, souriant et droit dans ses baskets, toujours prêt à s’engager quand la cause le mérite. La rencontre entre les deux se fait de manière progressive et évite presque tous les débordements. Quant à Pauline Clément, dans le rôle de la directrice de campagne, elle est le discret liant qui rend la vie de ses proches plus harmonieuse, même si tous ne s’en rendent pas forcément compte. Elle apporte aussi cette touche de fraîcheur et d’empathie qui, par effet boomerang, rend la vie de Grégoire meilleure.

Même si tous les acteurs sont bien ancrés dans leurs rôles respectifs, tout cela est un peu trop cadré et efficace pour révolutionner le genre. L’histoire aurait mérité de sortir davantage de ses rails pour nous surprendre… Pour dépasser le cahier des charges de la comédie parfois mécanique et pleine de bons sentiments, il aurait fallu un peu plus d’audace et un peu moins de raccourcis.

"Jumeaux mais pas trop"-Théorie des contraires- D'Olivier Ducray, Wilfried Méance - Scénario Olivier Ducray, Jean-Paul Bathany - Avec Bertrand Usclat, Ahmed Scylla - Durée 1h40.