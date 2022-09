Le Sixième enfant : un impensable arrangement entre deux couples réunis autour d’un même enfant

Pour un premier film, c’est un coup de maître. Présenté au festival du film francophone d’Angoulême en août dernier, «Le sixième enfant» de Léopold Legrand, adapté du roman «Pleurer des rivières» d'Alain Jaspard, est reparti avec pas moins de quatre prix, dont celui du meilleur scénario et celui de la meilleure actrice, décerné ex-aequo à Judith Chemla et Sara Girardeau. En Belgique, le film sera présenté au FIFF Namur le 4 octobre avant de sortir en salles le lendemain. « Le Sixième enfant », c’est l’histoire de Franck et Mériem, un couple de roms qui vit de petits boulots et traffics divers. Ils ont déjà cinq enfant. Alors que le sixième enfant est en route, ils rencontrent Julien et Anna, un couple d’avocats qui n’arrive pas à avoir d’enfant… Ces deux couples en détresse – chacun à sa manière - vont imaginer un arrangement impensable que la loi qualifie de trafic d’êtres humains. Un drame poignant autour de la maternité, de la filiation et de l’abandon. Rencontre avec le réalisateur, Léopold Legrand.

Comment avez-vous découvert le roman d’Alain Jaspard, Pleurer des rivières, et pourquoi cette histoire qui traite du désir puissant de maternité vous a-t-elle touché ?



Léopold Legrand : « J'ai perdu ma mère à l'âge de six ans et mon père s'est remarié avec une femme qui m'a adopté devant la loi. Cette femme est devenue ma deuxième mère. J'ai donc grandi avec une double figure maternelle. L'histoire de ces deux femmes réunies autour d'un seul et même enfant m'a donc intrigué. En refermant le roman, j'étais très ému par les trajectoires de Meriem et Anna. La filiation, la maternité, l'abandon, sont des thématiques auxquelles je suis de fait très sensible.



Le scénario du Sixième Enfant s'articule autour d'un échange que le Code civil qualifie de trafic d'êtres humains. Et vous faites d'Anna, dessinatrice pour enfants dans le roman, une avocate très consciente de ses actes.

Je ne voulais pas qu’Anna puisse passer pour inconsciente. Je trouvais plus fort qu’elle agisse en connaissance de cause, consciente de la loi qu’elle transgresse et des risques qu’elle prend. En en faisant une avocate, son désir me semblait plus ardent. Cela permettait aussi d’établir un langage commun avec Julien, lui aussi avocat, qui désire également un enfant, mais n’est pas prêt à outrepasser la loi.

Vous ne portez aucun jugement sur vos personnages.

Non. Rester à leur hauteur et à la hauteur de leurs problématiques a été le mot d’ordre de ma mise en scène. Le film est évidemment traversé par des questions relatives à la loi et à la morale, mais c’est la question de l’intime que je voulais traiter. Franck et Meriem décident de confier leur sixième enfant, qu’ils n’ont pas les moyens d’accueillir, a Julien et Anna, qui ont tout tenté, mais n’arrivent pas à avoir d’enfant. J’ai essayé de raconter leurs secrets, leurs doutes, leurs espoirs, sans être dans le discours ni le jugement. J’ai cherché à les comprendre, à les aimer.

Votre récit est mené tambour battant et contient de nombreuses ellipses. Un sentiment d’urgence le traverse. Comment avez-vous travaillé à obtenir ce mouvement ?

Mon envie était de raconter cette histoire intime de manière haletante. Puisque les personnages agissent dans la hâte, il me semblait nécessaire que le film revête ce même caractère d’urgence dans son rythme et sa dramaturgie. Avec Catherine Paillé, ma coscénariste, puis avec Catherine Schwartz, ma monteuse, nous avons construit le film comme un « thriller social ». Nous avons imaginé une narration faite d’ellipses et travaillé autour de la question du hors-champ. Tout ce qu’on ne dit pas et qu’on ne montre pas ajoute à la tension du récit, permet de rendre le spectateur actif et de le mettre en empathie avec les personnages. C’est là tout l’enjeu de cette histoire.

Dans la séquence de l’accouchement, le tempo du récit ralentit, comme si c’était un moment en suspens.



J'ai essayé de mettre en scène la naissance de cet enfant comme un moment hors du temps, alors que tout ce qui précède est construit autour de l'engrenage. Tous les enjeux convergent vers cette scène, mais je souhaitais un climax qui se joue en douceur, dans le regard des quatre personnages principaux. C'est finalement plus une séquence de portraits qu'une séquence d'accouchement à proprement parler, même si les plans de l'arrivée du bébé sont issus d'un véritable accouchement : nous les avons tournés en mode documentaire en amont du tournage.





Le Sixième enfant

un film de Léopold Legrand

avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla, Damien Bonnard

Dès le 5 octobre au cinéma

Infos: https://www.cineart.be/fr/films/le-sixieme-enfant