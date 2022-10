Attaqué par Janique, Alain de "L'amour est dans le pré" répond: "Je déteste qu’on salisse mon image de cette façon"

Lors de la saison précédente de "L'amour est dans le pré", Alain avait terminé l'aventure aux côtés de Janique. Mais après six mois ensemble, le couple a décidé de se séparer en février.

Janique, elle, continue d'occuper le devant de la scène puisqu'elle a de nouveau envoyé une lettre lors de cette nouvelle saison et se retrouve à présent chez un autre fermier, André. Ironie du sort: les deux hommes se connaissent.

Dernièrement, la prétendante de l'émission a livré une interview à nos confrères du Ciné Télé Revue, dans laquelle elle critique son ex-compagnon Alain. Elle lui reproche notamment de ne pas lui avoir accordé assez d'importance, de toujours vouloir faire la fête avec des amis et de maintenir un contact rapproché avec plusieurs "amies". "Je faisais des efforts en prenant patience. Nous sommes partis une semaine à Tenerife mais, là encore, nous y avons rejoint ses amis. Sur place, il n'arrêtait pas d'envoyer des messages par Messenger à ses amies. J'ai voulu lui laisser encore une chance mais j'avais l'impression de ne jamais l'avoir pour moi. J'en ai eu marre!", confiait ainsi Janique.

Il n'en fallait pas plus pour faire sortir Alain de ses gonds. Celui-ci a tenu à réagir auprès de Ciné Télé Revue, en répondant aux attaques de Janique. "On est resté six mois ensemble, nous nous sommes quittés en tant qu'amis, et maintenant elle se permet de me déblatérer. Pendant six mois, elle a vécu à mes crochets. Nous avons fait un tour de France de 3000 kilomètres, j'ai tout payé de ma poche, je ne lui ai pas demandé un franc. On est allé à Tenerife, c'était la même chose. C'était un peu tendu car on savait qu'on allait probablement se quitter après. En revenant de Tenerife, on a téléphoné à la production de 'L'amour est dans le pré' en disant qu'on se quittait en bons amis. Le pire, c'est que ça prend une ampleur abominable sur les réseaux sociaux, et ça dérange ma compagne actuelle. Je déteste qu'on salisse mon image de cette façon, pour rien. Ça nuit à mon bien-être et à celui de ma compagne. Je ne souhaite pas dégrader l'image de qui que ce soit", explique l'agriculteur.

D'après Janique, Alain aurait également eu des mots durs envers elle, la qualifiant par exemple auprès d'André de fainéante. L'agriculteur réfute: "Moi je fais parfois 10 à 15h par jour de travail, on n'avait pas du tout le même mode de vie, ce qui n'a pas arrangé la relation. Je n'ai donné aucun commentaire à André concernant Janique. Je ne suis pas là pour juger les autres."

Janique affirme encore qu'Alain, à l'époque, se moquait de sa perte de poids. Ce dernier réagit une fois de plus: "Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Je fais plus de 100 kilos pour 1m80, je suis très mal placé pour parler poids."