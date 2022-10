"Si on a de la pudeur et du respect, aucun sujet de film n’est un tabou"

Le Sixième enfant : un impensable arrangement entre deux couples réunis autour d’un même enfant

Pour un premier film, c’est un coup de maître. Présenté au festival du film francophone d’Angoulême en août dernier, «Le sixième enfant» de Léopold Legrand, adapté du roman «Pleurer des rivières» d'Alain Jaspard, est reparti avec pas moins de quatre prix, dont celui du meilleur scénario et celui de la meilleure actrice, décerné ex-aequo à Judith Chemla et Sara Girardeau. En Belgique, le film sera présenté au FIFF Namur le 4 octobre avant de sortir en salles le lendemain. « Le Sixième enfant », c’est l’histoire de Franck et Mériem, un couple de roms qui vit de petits boulots et traffics divers. Ils ont déjà cinq enfant. Alors que le sixième enfant est en route, ils rencontrent Julien et Anna, un couple d’avocats qui n’arrive pas à avoir d’enfant… Ces deux couples en détresse – chacun à sa manière - vont imaginer un arrangement impensable que la loi qualifie de trafic d’êtres humains. Un drame poignant autour de la maternité, de la filiation et de l’abandon. Rencontre avec le réalisateur, Léopold Legrand.