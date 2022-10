"The Greatest Beer Run Ever" : Peter Farrelly signe une comédie embarrassante avec Zac Efron et Russell Crowe

Sujet lourd, ton léger. On connaît la recette de Peter Farrelly depuis qu'il a quitté son frère Bob et renoncé aux comédies potaches qui avaient fait leur succès : Dumb and Dumber (1994), Mary à tout prix (1998), Fous d'Irène (2000)… En 2019, de façon assez inattendue, il décrochait même en solo l'oscar du meilleur film pour Green Book, road-trip dans le Sud raciste des États-Unis du début des années 1960 avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali.

Peter Farrelly retrouve ici une "histoire vraie", tirée du livre de John Donohue. Ancien militaire de 26 ans, celui que tout le monde surnomme "Chickie" (Zack Efron) vivote à New York, où ce soi-disant marin dans la marine marchande agace son père à se réveiller tous les jours en plein milieu de l’après-midi. Un soir, alors qu’il picole avec ses amis dans le bar du "Colonel" (Bill Murray), Chickie se lance un défi d’ivrogne: OK, il ne s’est pas engagé pour aller combattre au Vietnam, où les Boys meurent tous les jours, mais il va leur apporter de la bière, pour les encourager et leur montrer que l’Amérique pense à eux ! Après avoir dessoûlé, le jeune homme n’y pense plus. Mais, sous la pression du voisinage, il finit par s’exécuter et monte sur le premier bateau pour Saigon… Sur place, Chickie va rencontrer un correspondant de guerre baroudeur (Russell Crowe) et découvrir le vrai visage de la guerre.

©AppleTV+

Récit édifiant - dont on peut franchement douter de la véracité… -, The Greatest Beer Run Ever est une comédie assez embarrassante, une sorte de Forrest Gump au Vietnam. Zack Efron campe en effet un candide en vadrouille sur les champs de bataille qui sort comme par magie de son grand sac en bandoulière des dizaines de cannettes de pils américaine partout où il passe. Tandis que Farrelly ne parvient jamais à résoudre l'équation : livrer un film profondément patriotique, tout en critiquant (très très vaguement) la politique américaine au Vietnam, un demi-siècle après les faits. Assez hypocrite, le film est non seulement indigent sur le fond, foncièrement inintéressant, mais surtout jamais drôle…

The Greatest Beer Run Ever-Comédie patriotique- De Peter Farrelly - Scénario : Peter Farrelly, Brian Currie et Pete Jones (d'après le livre de Joanna Molloy et John Donohue) - Avec Zac Efron, Russell Crowe… Durée 2h06 (AppleTV+).