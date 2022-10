"Sous les figues" couronné au 37e Festival international du film francophone de Namur

La clôture de la 37e édition du Festival international du film francophone (Fiff) de Namur s’est inscrite sous le soleil de Tunisie, vendredi soir, au moment de la cérémonie de remise des Bayards d’or.

Sous les figues, drame doux-amer signé Erige Sehiri, a en effet été distingué par le jury présidé par la productrice Annabella Nezri qui lui a remis le Bayard d'or. Le film suit les travailleurs d'un verger et dévoile leurs soucis et rêves d'amour présents, passés et futurs au fil d'une journée de récolte.

Le Prix spécial du jury a salué La Gravité du Franco-burkinabé Cédric Ido, drame qui mêle science-fiction et influences des mangas pour mieux explorer le quotidien et les lois qui régissent une cité. Un film mêlant aventure et exploration sociale porté par une très belle distribution emmenée par Max Gomis et Hafsia Herzi.

Une mention spéciale a été attribuée au film de Paul Negoescu Des gens bien dont l'interprète Iulian Postelnicu a également décroché le Bayard de la meilleure interprétation.

Le prix du Meilleur scénario a récompensé le trio Louis Garrel, Tanguy Viel et Naïla Guigue pour le film L'Innocent, réalisé par Louis Garrell tandis que le prix de la meilleure photographie vient saluer le travail de Julien Poupard pour Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi.

Des comédiennes épatantes

Le Bayard de la meilleure première œuvre de l'édition 2022 est revenu au Marchand de sable de Steve Achiepo. Dans cette catégorie, le film Dalva d'Emmanuelle Nicot a fait forte impression puisqu'il s'est vu attribuer le prix Découverte tandis que Fanta Guirassy a reçu le prix de la Meilleure interprétation.

Quant au prix Agnès ou prix de l'imaginaire égalitaire, il récompense deux très beaux films portés par des comédiennes d'une grand sensibilité : Annie Colère de Blandine Lenoir porté par Laure Calamy et Le Sixième enfant de Léopold Legrand avec Judith Chemla et Sara Giraudeau.

On regrette toutefois que les films Last Dance de Delphine Lehericey, avec un formidable François Berléand, et L'origine du mal, de Sébastien Marnier, tout aussi réussi sur le fond que sur la forme, porté par Laure Calamy, une nouvelle fois épatante, aux côtés de Dominique Blanc et Jacques Weber, n'aient pas été retenus par le jury.