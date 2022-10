Après la réponse choquante d'un candidat dans "Slam", France 3 sort du silence

Stupeur, le 3 octobre dernier, sur le plateau de "Slam". Alors qu'un certain Guillaume devait trouver un mot contenant la lettre G et dont la définition précisait qu'il s'agissait d'un "animal qui vit parmi nous", il a répondu du tac au tac : "Étranger ?" Face à cette réponse aussi surprenante que choquant, l'anmateur Cyril Féraud -les yeux ronds- balance un: "Je sais pour qui vous avez voté à la présidentielle…"



Une séquence qui a fait le tour de la Toile, certains internautes y voyant du racisme primaire et non pas simple lapsus innocent. Suite à la polémique, France 3 a finalement réagi via communiqué sur Twitter. "Dans l’émission du 3 octobre, un candidat a donné une réponse pouvant potentiellement être interprétée comme attentatoire au respect de la dignité humaine. Le candidat, pris dans la mécanique du jeu, n’a pas saisi que sa réponse pouvait être interprétée dans ce sens." La séquence, enregistrée plusieurs jours avant sa diffusion, aurait pourtant pu être coupé au montage." France Télévisions et toutes les équipes de SLAM rappellent leur attachement aux valeurs de respect de la personne humaine, d’inclusion et son combat contre toute forme de discrimination." Affaire conclue?