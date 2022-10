"The Midnight Club" sur Netflix : de l’horreur de perlimpinpin

L'horreur et le fantastique ont la cote sur les plateformes, Netflix en tête. En ce mois d'Halloween, The Midnight Club était attendu des amateurs.

À la manœuvre, Mike Flanagan, showrunner contracté pour cinq ans par Netflix. Il a revisité le genre avec son adaptation de The Haunting of Hill House, d'après le roman pionnier de l'American Gothic de Shirley Jackson (déjà adapté au cinéma en 1963).

The Midnight Club s'inspire librement du roman "Jeune Adulte" de Christopher Pike.

Ilonka (Iman Benson), jeune fille brillante, est atteinte d’un cancer de la thyroïde. On lui pronostique un an de vie.

Elle décide de la passer à Brightcliffe, un pensionnat médicalisé où, espoir ténu, une ancienne patiente aurait survécu au même cancer.

Groupe de parole nocturne

Dans un magnifique manoir Art Nouveau, Brightcliffe héberge sept autres jeunes pensionnaires. On pourrait croire que la série va s’intéresser aux esprits qui se matérialisent devant Ilonka - fantômes ou effet secondaire de sa médication ?

Mais le fil conducteur est ce fameux "club de minuit" clandestin et noctambule que perpétuent les pensionnaires. Ils se retrouvent chaque nuit pour se raconter des histoires horrifiques au coin du feu.

L’idée est dramatiquement intéressante : déjouer la peur de la mort en jouant à se faire peur. Malheureusement, les récits contés ne sont pas à la hauteur de l’angoisse existentielle, resucées bien sages de poncifs du genre.

Le principe tient de l’anthologie : à chaque épisode, son histoire, inventée par l’un ou l’autre, où chacun joue un rôle.

Pure fiction ou projection de la psyché ou des peurs de chacun ? Flanagan entretient le doute et ponctue chacun des dix épisodes d’un cliffhanger aux relents fantastiques.

Il tire sur de vieilles ficelles. Un culte d'encapuchonnés est passé par Brightcliffe (partition jouée dans Archive 81, il y a moins d'un an, sur Netflix et revue dans le récent Sandman, aussi sous le sceau du N rouge)…

La réalisation ne lésine sur aucun jumpscare pour relancer une structure qui apparaît d'autant plus mécanique en mode binge watching… Les moments d'émotion sont rares dans ce lieu hanté par la mort.

Un peu trop lisse à tous les égards - ni trash, ni gore - The Midnight Club condense les artifices consensuels des plateformes. Les pensionnaires constituent l'arc-en-ciel idéalisé d'une Amérique guérie du cancer du racisme. On ménage la chèvre scientifique et le chou naturopathe. Sur la durée, The Midnight Club s'avère de la poudre de perlimpinpin soporifique.

The Midnight Club-Fantastique- Créé par Mike Flanagan et Leah Fong - Avec Iman Benson, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa,… Netflix (10 épisodes en intégralité, de 50 à 60 minutes chacun).