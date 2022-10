"The Voice Kids 2023": deux nouveaux coachs s'installent dans les fauteuils rouges

Après des semaines de compétition, Raynaud, jeune Réunionnais de 11 ans, a été sacré grand gagnant de la huitième saison de "The Voice Kids" ce samedi soir sur TF1. "Je suis très heureux, je ne réalise pas encore. Je n'y crois pas", confiait le talent de Patrick Fiori au micro de TF1 quelques heures après son sacre. Interrogé par Gala, Raynaud explique vouloir tout faire pour "réaliser son rêve de devenir chanteur": "Je veux aller au bout", dit-il. A peine a-t-on eu le temps de se remettre de cette finale chargée en émotion que TF1 annonce déjà la suite. Dans un communiqué, la chaîne française dévoile le nom des coachs de la neuvième saison de "The Voice Kids". Et surprise, Julien Doré et Louane ne font plus partie du casting. Aux côtés de Kendji Girac et l'indéboulonnable Patrick Fiori, les téléspectateurs retrouveront Nolwenn Leroy et Slimane, deux artistes qui ont un lien fort avec le télécrochet. Découverte dans la "Star Academy" - dont le grand retour aura lieu ce samedi sur TF1 -, qu'elle a remporté en 2002, Nolwenn Leroy a été la "coach surprise" de la dernière saison de "The Voice, la plus belle voix". De son côté, Slimane a été révélé en 2016 dans la cinquième saison du télécrochet de TF1 qu'il a gagné. Par la suite, l'interprète de "La recette" a été coach dans les saisons 7 et 8 de "The Voice Belgique" mais également dans la saison 1 de "The Voice Kids Belgique". Les deux artistes ne débarquent donc pas en terrain inconnu...