"The Woman King" : Balance ton marchand d’esclaves

Au début du XIXe siècle, le roi Guézo du Dahomey (un des royaumes constitutifs du Bénin moderne) disposait d'un légendaire corps d'élite de guerrières, appelées Amazones par des Européens fascinés, Mino en langue fon et Agojie, d'après le nom de ce régiment, dans le film The Woman King.

Hollywood leur a déjà rendu un hommage indirect à travers les Dora Milaje, la garde royale féminine du roi T'Challa du Wakanda dans le film Marvel Black Panther.

Film de guerre anti-colonial

The Woman King prétend offrir la version historique. C'est de bonne guerre culturelle après des décennies de cinéma blanc et masculin. Mais ça reste hollywoodien en diable(sse). On assiste moins à une réappropriation de l'Histoire par un continent spolié qu'à une étape supplémentaire dans l'affirmation de l'émancipation de la femme noire américaine (ou anglo-saxonne par extension de casting), portée par Viola Davis, également productrice.

Elle incarne Nanisca, légendaire générale des Agojie. Alors que le jeune roi Guézo (John Boyega) voit son trône menacé par l'empire Oyo voisin, complice de la traite des esclaves, Nanisca et ses fidèles compagnes Izogie (Lashana Lynch) et Amenza (Sheila Atim) forment une nouvelle génération, dont l'orpheline Nawi (Thuso Mbedu, révélée dans la série de Barry Jenkins, The Underground Railroad sur Amazon Prime Video).

Gina Prince-Bythewood, pas la plus inspirée des réalisatrices (The Old Gard sur Netflix), signe un film de guerre anti-colonial très efficace, bien réalisé, porté par des actrices de talent (et engagées) dont Lashana Lynch qui a plus à défendre qu'en 007 prétexte dans No Time To Die.

Plus hollywoodien qu’africain

Mais The Woman King reste plus hollywoodien qu'africain, donc : action, éducation (militaire), filiation, inclusion, sacrifice, vengeance et rédemption,… Si, si, tout ça, et mené tambours battants. Les poncifs du genre - y compris une sous-intrigue mélodramatique tirée par les tresses - sont déclinés au prix d'une douce négation de circonstance qui sacrifie la vérité historique au message afro-féministe.

À l’époque du récit, Guézo ne consacra pas une vice-reine mais bien un vice-roi : le marchand d’esclaves brésilien Francisco Félix de Souza qui mourra paisiblement en 1849. Les Agojie n’ont libéré aucun des deux millions d’esclaves emportés depuis le port de Ouidah. La traite s’y est maintenue, illégalement mais sous les auspices du pouvoir, jusqu’à la fin du XIXe siècle.

The Woman King -Film de guerre afro-féministe- De Gina Prince-Bythewood - Scénario Dana Stevens - Avec Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, John Boyega, Hero Fiennes Tiffin,… Durée 2h06.