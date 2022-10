Benjamin Massoubre, coréalisateur du "Petit Nicolas" : "C'est une histoire de résilience, celle de deux hommes qui se sont fait voler leur enfance"

L’émotion de Benjamin Massoubre, coréalisateur du Petit Nicolas, est sincère, lorsqu’on évoque la mort récente de Jean-Jacques Sempé. "Je l’ai appris en plein mois d’août, juste avant de commencer la promo du film. Même s’il était assez diminué depuis plusieurs années, ça nous a affectés profondément. Parce qu’en fait, on est resté immergé dans son univers pendant deux ans et demi, de manière hyperintense. Du jour au matin, on a pensé Sempé, Sempé, Sempé. Mais, ce qui est beau aussi, c’est qu’on voit à quel point son univers a touché tant d’enfants et d’adultes, encore de nos jours." Quelle était son implication dans le film ? Est-ce qu’il a participé au scénario avec vous ?