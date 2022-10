"Halloween": David Gordon Green clôt, avec respect, la saga mythique de John Carpenter

Cela fait presque un demi-siècle que Mike Myers donne des cauchemars aux fans de cinéma horrifique, depuis le tout premier Halloween de John Carpenter en 1978. Comme son nom l'indique, Halloween Ends, 13e opus de la saga, vient clore - sans doute temporairement, vu le succès de la franchise - l'histoire du tueur fou d'Haddonfield, petite ville de l'Illinois qui vit chaque nuit d'Halloween dans la crainte de voir resurgir cette figure maléfique. Mais qui peut toujours compter sur l'increvable Laurie Strode pour affronter son meilleur ennemi depuis 44 ans… Et ce, ici, avec la bénédiction du bon vieux John, toujours crédité comme producteur (aux côtés de Jamie Lee Curtis) et compositeur de ces quelques notes de synthé synonymes d'épouvante…

Hommage respectueux

Cinéaste texan reconnu - notamment pour Prince of Texas ou Joe -, David Gordon Green clôt joliment sa propre trilogie, lancée en 2018 avec Halloween . Quatre ans ont passé depuis qu'Haddonfield a été mis à feu et à sang lors d'une nuit de violence paranoïaque dans Halloween Kills en 2020. Après la mort de sa fille, Laurie (Jamie Lee Curtis) et sa petite-fille Allyson (Andi Matichak) se sont installées dans une jolie maison du centre-ville, où elles tentent de reprendre une vie normale. Allyson tombe alors sous le charme de Corey (Rohan Campbell), jeune homme au lourd passé. Toute la ville le regarde de travers depuis que, le soir d'Halloween 2019, celui-ci a accidentellement tué le jeune garçon dont il assurait le baby-sitting. Alors que le 31 octobre approche, la tension monte dans la ville…

Comme il l’avait fait dans les deux opus précédents, David Gordon Green se livre à un brillant exercice de style - recherchant notamment le grain des films de la fin des années 1970 - et rend un bel hommage à Carpenter. Il apporte en effet une conclusion à la hauteur du maître, clôturant dignement les trajectoires parallèles de Mike Myers et Laurie Strone, les deux personnages iconiques imaginés par John Carpenter et Debra Hill. Le cinéaste texan assume pleinement la filiation, ne renonçant pas au gore et sachant, surtout, jouer sur les ambiances pour créer l’angoisse.

Le mal absolu

Comme son mentor, Gordon Green croit dans l'existence d'un mal absolu, en dehors de toutes contingences métaphysiques. Ce mal dans Halloween, c'est Mike Myers, mais le cinéaste poursuit ici l'exploration des autres formes qu'il peut prendre. Après avoir mis en scène dans Halloween Kills une foule déchaînée démoniaque - en parfait écho avec la fin de règne de Donald Trump et l'invasion du Capitole -, Halloween Ends se fait peut-être plus inquiétant et plus dérangeant encore. Le film décrit cette fois - autre écho du temps depuis la crise du Covid - la contagion du mal. Et si celui-ci, à l'instar d'une maladie, pouvait infecter celles et ceux qu'il touche ? Avec, comme corollaire, la crainte que les victimes puissent, à leur tour, se transformer en êtres maléfiques.

Alors que les États-Unis sont au bord de la guerre civile, cette façon de poser la question de la violence est très intéressante. D’autant que, jamais, David Gordon Green ne cherche à se faire moralisateur ou donneur de leçons. Au contraire, comme Carpenter, il préfère nous laisser assister, seul face à notre conscience, au déferlement du mal…

Halloween Ends Horreur- De David Gordon Green - Avec Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Rohan Campbell, James Jude Courtney, Will Patton… Durée 1h51.