"L’Origine du mal" : Laure Calamy s’invite dans une riche famille tordue

Ouvrière dans une usine de transformation de poisson, Stéphane (Laure Calamy) a longtemps hésité avant de faire le pas et de prendre contact avec son père Serge, qu’elle n’a jamais connu. Un jour, elle se décide donc à l’appeler et ils prennent rendez-vous sur le port de l’île de Porquerolles, au large de Hyères, sur la Côte d’Azur. Ayant fait fortune dans l’Horeca, le vieil homme (Jacques Weber) l’invite à manger dans sa luxueuse villa, où Stéphane rencontre la femme de son père, l’excentrique Louise (Dominique Blanc), acheteuse compulsive au téléachat, et de sa demi-sœur George (Doria Tiller). Suite à l’AVC de Serge, celle-ci est rentrée d’Australie avec sa fille Jeanne (Céleste Brunnquell) pour reprendre la gestion des entreprises de son père et s’apprête à prendre la tête du groupe familial.

Au milieu de cette bonne société, Stéphane, dont la compagne (Suzanne Clément) purge une peine de 5 ans de prison, ne se sent pas à l’aise. D’autant que la bonne, Agnès (Véronique Ruggia Saura), comme ses patronnes, ne voit pas d’un bon œil l’arrivée de cette intruse dans la famille…

Famille, je vous hais

Trois ans après l'envoûtant et inquiétant L'Heure de la sortie avec Laurent Lafitte, Sébastien Marnier est de retour avec un film très différent. Basé sur un scénario solide (inspiré de l'histoire de sa mère), truffé de dialogues savoureux, L'Origine du mal est un thriller particulièrement retors. Se déplaçant légèrement du côté de la comédie, le cinéaste français opte en effet pour une tonalité à la Ozon afin de mettre en scène cette riche famille plus ou moins tordue, dans laquelle fait irruption une héroïne sans doute moins naïve et bien intentionnée qu'il n'y paraît…

Usant de tous les ressorts de la mise en scène - faisant par exemple un usage très fertile du split-screen, notamment dans un dîner de famille aux petits oignons -, Marnier nous tient en haleine pendant deux heures sans jamais faire baisser la tension et accouche d'un thriller qui fait exploser, dans les règles de l'art, la famille et le patriarcat avec elle. "La famille est comme un poison dans le sang, elle contamine tout…", résume ainsi Jeanne.

Si les décors azurés de la Méditerranée font merveille, tout comme la bande très originale du Québécois Pierre Lapointe, L'Origine du mal est aussi porté par un formidable casting, entre la troublante Laure Calamy, dans un rôle très complexe, une Doria Tillier plus pète-sec que jamais et une Dominique Blanc dans un grand numéro de bourgeoise carrément à l'Ouest. Cette bande de femmes ne laisse aucune chance au personnage de Jacques Weber, patriarche acariâtre, détestable, mais affaibli et cerné de toute part… Jouissif !

L'Origine du mal Thriller familial Scénario et réalisation Sébastien Marnier Musique Pierre Lapointe et Philippe Brault Avec Laure Calamy, Dominique Blanc, Doria Tillier, Jacques Weber, Suzanne Clément, Céleste Brunnquell… Durée 2h03.