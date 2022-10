"Sœurs de combat" : portrait de ces jeunes femmes qui luttent en faveur du climat

Bruno Latour, décédé le 9 octobre, disait en janvier, sur les antennes de France Inter : "l'écologie politique réussit l'exploit de paniquer les esprits et de les faire bâiller d'ennui". La critique amicale du sociologue et philosophe français, est démentie par les "sœurs de combat" à la rencontre desquelles est allé le documentariste Henri de Gerlache.

Sa démarche a été motivée, explique-t-il dans l'entretien qu'il nous a accordépar les attaques à l'encontre des figures de proue du mouvement Youth For Climate (YFC), Greta Thunberg en tête.

Celle-ci apparaît fugacement dans le film, pour intimer à des journalistes de filmer les manifestants plutôt que sa personne.

Henri de Gerlache suit l’injonction, partant à la rencontre d’autres visages. On reconnaît les Belges Anuna De Wever et Adélaïde Charlier ou la Française Léna Lazare, visage du mouvement dans leur pays respectif.

On découvre leurs homologues Luisa Neubauer (Allemagne), Leah Namugerwa (Ouganda) et Mitzi Jonnelle Tan (Philippines). Ce panel rappelle que l’YFC est mondial et n’est pas constitué que de prétendues citadines de bonne famille.

Deux ans au sommet

La belle idée du film - et son fil conducteur - est de remonter à une racine de l’éco-féminisme : l’action de l’Américaine Julia Butterfly Hill.

En décembre 1997, à l’âge de 23 ans, elle se porte volontaire pour occuper une plateforme au sommet d’un séquoia. Son but est d’empêcher l’abattage d’une large portion de la forêt millénaire de Redwood par une entreprise forestière.

Elle y est restée plus de deux ans, jusqu’à obtenir gain de cause. Son succès, à l’époque, est une note d’espoir pour ses jeunes contemporaines.

Le récit de son action et son témoignage créent un dialogue intergénérationnel entre les sœurs de combat.

Ce portrait collectif révèle un combat positif, joyeux, porté par des valeurs de solidarité. Et, aussi, une forme de féminisme conscient.

Les interventions des différentes activistes témoignent d’une pensée politique et sociétale très construite, d’une réflexion vivace aux marges, précisément, des grandes lignes de fractures politiques.

Conscientes que tout est lié, elles sont attentives à toutes les inégalités d’un système que certaines qualifient de moribond. Elles sont dans la quête d'une réelle alternative, qui reste à construire.

La crise énergétique souligne la pertinence de leur engagement. Humble et sincère, à l'image de ses protagonistes, Sœurs de Combat ne fait ni paniquer ni bâiller d'ennui…

Sœurs de combat -Documentaire- De Henri de Gerlache - Scénario Henri de Gerlache, Valérie Grenon et Alexandra Ternant - Raconté par Cécile de France - Durée 1h10.