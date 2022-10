Le réalisateur bruxellois Julien Vrebos est décédé

En plus d'être un réalisateur, notamment du film "Le bal masqué" et de "The Emperor's Wife", Julien Vrebos était également une personnalité publique à Bruxelles. Julien Vrebos est né à Ixelles en 1947. Après avoir étudié l'arpentage et la photographie, il a travaillé pendant des années comme fonctionnaire communal avant d'entrer dans les médias par le biais du journalisme sportif.

À la fin des années 1970, il a commencé à réaliser des reportages sur des sujets de société. En 1998, il fait ses débuts en tant que cinéaste avec le film policier "Le bal masqué". Cinq ans plus tard, il a réalisé "The Emperor's Wife".