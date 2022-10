Le retour de "Strip-Tease" au cinéma

Ce mercredi, sort en salles Poulet frites , le "nouveau film" des Belges Yves Hinant et Jean Libon, le duo derrière Ni juge, ni soumise , qui avait décroché en 2019 le César et le Magritte du meilleur documentaire. En guise de nouveau film, il s'agit en fait d'un remontage par Libon, en un film d'1h40 passé en noir et blanc, des trois volets du déjà génial Le Flic, la Juge et l'Assassin , enquête policière en trois volets diffusée en 2007 dans Tout ça (ne nous rendra pas le Congo), l'émission qui succéda à Strip-Tease sur la RTBF de 2002 à 2014.

©Cédric Gerbehaye





Une vraie histoire belge

Le producteur Jean Libon, cocréateur de Strip-Tease avec Marco Lamensch en 1985, et le réalisateur Yves Hinant ne pouvaient rêver d'une meilleure histoire pour Poulet frites ! Celle-ci met en scène le meurtre d'une jeune prostituée fin novembre 2002 à Bruxelles, dont le premier suspect est un toxicomane amnésique au grand cœur et dont la principale pièce à conviction est… une frite. Cette vraie "histoire belge" (coproduite par Artemis à Bruxelles et par Le Bureau et Appolo à Paris) a déjà franchi la barre des 32000 entrées en France, après deux semaines d'exploitation en salles…

"Il faut toujours écouter les anciens… C'est Jean qui a proposé de faire un vrai polar, en repartant de tous les rushes. Jean est très bon monteur et il voulait faire absolument faire un polar en noir et blanc. Il s'y est collé pendant trois ou quatre mois et, selon moi, il a fait un nouveau film", nous expliquait Yves Hinant le 6 octobre dernier, attablé avec Jean Libon à la Brasserie de l'Union à Saint-Gilles.

Le passage au noir et blanc donne à ce polar du réel un petit côté C'est arrivé près de chez vous. "C'est la même histoire, mais c'est un autre film, beaucoup plus noir, je trouve. […] Un vrai film noir doit être en noir et blanc. Quand je vois la gueule de Jean-Michel (le commissaire Lemoine, NdlR) sur 25 m² en gros plan et en noir et blanc, c'est quand même autre chose que sa gueule en couleurs ! Ça donne une ambiance. Je n'ai jamais travaillé sur l'esthétique, parce que, souvent, quand on s'occupe d'esthétique, c'est qu'on n'a rien à dire. Mais là, je me fais plaisir à moi tout seul et c'est très bien comme ça !", lâche Libon.

Qui dit polar, dit personnages. Et l'on retrouve dans Poulet frites la charismatique et très allumée juge Anne Gruwez (la future "star" de Ni juge, ni soumise), priant sainte Rita, la patronne des causes désespérées, quand l'enquête n'avance plus, et Jean-Michel Lemoine, flic humaniste et chaleureux, assistant social de formation. Deux "acteurs" récompensés d'un prix d'interprétation, au Festival de San Sebastian pour Ni juge, ni soumise pour la première, au récent festival de Gijon pour Poulet frites pour le second. Avec, à chaque fois, les félicitations du jury et de la presse sur le talent de directeurs d'acteurs du tandem…

Hinant et Libon se réjouissent de ce bon tour, assumant pleinement l'ambiguïté entre fiction et documentaire au cœur de leurs films. "Beaucoup de sujets de Strip-Tease sont déjà des courts métrages, avec une histoire. Je vais encore me faire un tas d'ennemis, mais les documentaristes m'emmerdent !, s'exclame Jean Libon. Moi, je m'intéresse à ce qu'on me raconte des histoires. On faisait déjà ça avec Marco Lamensch avant Strip-Tease, dans À suivre…"

©ARTEMIS / RTBF

Strip-Tease fait son cinéma

Si Poulet frites est de nouveau étiqueté comme un film Strip-Tease, c'est qu'en France, la "marque" est toujours aussi culte, notamment depuis la réédition de l'émission en DVD par MK2 à partir de 2007. "On a fait une avant-première du film au Festival des Arcs. Dans le texte de présentation, il était écrit : 'C'est pas du cinéma, c'est pire. Yves Hinant et Jean Libon.' On a eu trois personnes dans la salle. On a changé le truc en rajoutant Strip-Tease et le lendemain, c'était plein, raconte Hinant. […] Quand France Inter parle du film, ils ne parlent pas de Jean Libon et Yves Hinant, mais de Strip-Tease…"

Et Jean Libon d'annoncer, fièrement, le retour de l'émission Strip-Tease… sur grand écran au printemps 2023. Avec un premier film d'1h45 environ, composé de six sujets inédits, dont deux sont déjà bouclés et trois autres en voie de finalisation. "Les Français m'ont confirmé, jeudi dernier, qu'ils voulaient en faire un chaque année, se réjouit le producteur. […] Moi, la TV, je n'y crois plus à ce niveau-là. Mais au cinéma, oui, d'accord. On verra ce que ça donne… Et tous les gens qui mettent de l'argent sur nous, c'est pas des gentils, ça doit rapporter. Je grenouille dans le monde des producteurs et des distributeurs et je pense que même si les gens avec qui on travaille maintenant nous foutent dehors, c'est pas grave. Il y a quelques personnes qui tournent autour de moi…"

Ce qu'il manque aujourd'hui à la télévision, c'est la liberté, mais aussi le temps… "À l'époque, t'avais le temps et la poubelle. On a jeté à la poubelle plein de sujets Strip-Tease", se souvient Hinant. "Plus ta poubelle est pleine et riche, meilleure sera ton émission", ajoute son comparse. En parallèle de ce nouveau rendez-vous annuel Strip-Tease Cinéma, le tandem travaille également sur son prochain film. "On est notamment sur un sujet depuis la fin de Ni juge, ni soumise ; ça fait 4-5 ans. Ça bloque pour des raisons de justice", confie Libon. "Si on parvient à le faire, ce sera formidable, commente Hinant. On nous attend au tournant, c'est normal. On doit quand même mettre à chaque fois la barre un peu plus haut…"